Más de 330 colegios volverán a clases presenciales en Cali

Más de 337.000 niños, niñas y adolescentes podrán regresar a clases presenciales en colegios públicos de Cali luego de que el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad fallara a favor de la tutela interpuesta por la Alcaldía para levantar una medida provisional que había suspendido este proceso hace más de una semana.



El secretario de Educación, José Darwin Lenis, explicó que de los 350 planteles educativos oficiales que tiene Cali, 330 tendrán la posibilidad de regresar tras más de año y medio de virtualidad.



“Las 20 restantes son objeto de intervención en materia de infraestructura, algunas con procesos que vienen desde el 2017. Con estas sedes vamos a tener un proceso singular donde tendremos alguna otra estrategia de trabajo para que el servicio educativo se mantenga”, expresó Lenis.



Hay que recordar que el mismo Juzgado había suspendido la presencialidad el mismo día de su regreso, o sea el pasado 27 de julio, luego de que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle, Sutev, instaurara una tutela en la que afirmaba que “no se cumplían todos los requisitos para el regreso seguro a clases”.

Frente a esto, es clave señalar que para la reactivación escolar habrá tres estrategias diferentes en Cali. Primero, la presencialidad plena, que exige que el 100 % de los estudiantes, profesores y trabajadores ejecutivos de un colegio pueden hacer sus labores en la misma institución.



La segunda estrategia se le conoce como presencialidad alterna, que si bien pide el regreso del 100 % de los alumnos, esto se haría con cambios en la ubicación de los grupos y horarios diferenciales. Y la tercera metodología es la alternancia para colegios cuya capacidad de infraestructura no tenga el soporte para recibir toda la comunidad educativa, pero también aplicable en estudiantes que tengan alguna comorbilidad ante el covid.

Tan pronto se detecte un contagio, no habrá necesidad de cerrar la institución como antes, sino aplicar medidas de aislamiento del infectado y con quienes tuvo contacto cercano.

En este sentido, el lunes 9 de agosto primero regresarán más de 150.000 estudiantes de las 92 Instituciones Educativas Oficiales, dado que la reactivación escolar se adelantará de manera gradual.



“A los padres queremos decirles que seguiremos trabajando en los protocolos de bioseguridad, como mantener el metro de distanciamiento entre estudiantes dentro de los salones de clases, el lavado constante de manos, el uso frecuente del tapabocas y las garantías de que los profesores están vacunados”, aseguró el Secretario de Educación.



Según cifras de Salud Pública, hasta el momento más de 20.405 profesores se han inmunizado contra el covid, de los cuales 7657 pertenecen a colegios oficiales y 12.748, a privados. En estos indicadores hay que hacer la claridad que no se incluyen los mayores de 50 años, pues fueron priorizados mucho antes.



Darwin Lenis agregó: “Nuestra acción no es contra los profesores, no es contra un directivo, es en favor de los estudiantes que hoy no tienen la oportunidad de tener un dispositivo tecnológico o al menos conectividad de Internet. Es por eso que el lunes nos vamos a reunir con el Sutev para escuchar sus opiniones y el 26 de agosto nos veremos con los rectores para continuar con el acompañamiento”.



Tras esta noticia, uno de los colegios que se sumarán a la presencialidad plena es la Institución Educativa Santa Cecilia, con sede en el barrio Los Álamos, en el norte de Cali.



El rector de la misma, Omar Zapata, explicó que “una vez se hicieron todos los estudios nos dimos cuenta que podíamos recibir a todos los estudiantes de noveno, décimo y once, que son alrededor de 480. Algunos padres tienen cierto recelo, pero hemos hecho un gran trabajo logístico para recibir a los alumnos con todas las medidas, con el metro de distanciamiento tanto dentro como fuera de los salones”.

Los colegios han demarcado zonas para mantener el distanciamiento. Raúl Palacios / El País

En cambio, sobre las siete sedes más del Santa Cecilia, Zapato indicó que estas “funcionarán en alternancia, porque los aforos no nos permitirán recibir a los estudiantes en su totalidad. Son salones pequeños y a veces tienen nula ventilación, entonces la estrategia debe ser diferente”.



Por su parte, Mario Edison Veira, vocero de la Asociación de Colegios Privados de Cali, Asocopri, aseguró que de las casi 900 instituciones que hay en la ciudad, “la mayoría y los colegios grandes del sur tienen todo preparado para regresar a clases presenciales luego de concluir vacaciones a finales de agosto o inicios de septiembre”.



“Hay colegios que tienen la facilidad de contar con salones de hasta 50 metros cuadrados, por lo que si en este solo hay 15 estudiantes, todos pueden caber perfectamente con el metro de distanciamiento”, destacó.



El vocero de Asocopri también indicó que en el año lectivo anterior (2020-2021), en el que algunos colegios funcionaron en alternancia, solo presentaron tres conglomerados por coronavirus que se tradujeron en apenas ocho contagios.



Si bien no es obligatorio que los padres envíen los estudiantes a clases presenciales, se recomienda hacerlo para evitar todos los impactos en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes.

¿Y qué hay del Valle?

Más de 3.146 estudiantes de cuatro instituciones educativas oficiales de Bugalagrande, en el norte del Valle, podrán regresar a clases presenciales tal como convocó la Secretaría de Educación Departamental.



Esto se hizo con el fin de cumplir la sentencia de tutela emanada este jueves por el Juzgado Promiscuo Municipal de Bugalagrande, que determinó levantar la medida provisional de suspensión de las clases presenciales en todo el municipio decretada el pasado 29 de julio.



Sin embargo, no todos los municipios del Valle podrán regresar en estos momentos, pues otras decisiones judiciales han frenado la presencialidad, como fue el caso de Palmira hace dos semanas.



Ante este panorama, la secretaria de Educación, Mariluz Zuluaga, solicitó que estas sentencias no afecten los municipios no certificados, como Pradera. “Nos preocupan estas decisiones y solicitamos de manera respetuosa que en beneficio de la población escolar estos fallos sean específicamente en las sedes educativas que el juez determine”, dijo.