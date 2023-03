Los ríos de nueve municipios del Valle están bajo la lupa de Acuavalle por constantes lluvias

Debido a las constantes lluvias que se han presentado en el Valle del Cauca, Acuavalle está monitoreando el nivel y calidad de los ríos de nueve municipios en los que tiene injerencia esta entidad.



Los afluentes monitoreados, según Acuavalle, son los que surten los acueductos de los municipios de Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, Bugalagrande, Andalucía, Riofrío y Dagua.



“A nivel departamental y principalmente el norte del Valle del Cauca, hemos tenido unas altas precipitaciones que han aumentado los caudales en nuestras fuentes hídricas, generando inundaciones por las que nos ha tocado muchas veces suspender el servicio ante las altas turbiedades que se están presentado”, dijo Jorge Enrique Sánchez Cerón, gerente de Acuavalle.



Además, desde esta entidad se resaltó que tienen planes de emergencia activos las 24 horas del día para atender cualquier eventualidad que afecte el servicio de suministro de agua a las comunidades.



“Hemos logrado reestablecer el servicio durante las siguientes 12 horas y este ha sido continuo. Los indicadores nuestros no se han deteriorado con el tema de lluvias a pesar de que la temporada ha sido muy alta y las lluvias han sido fundamentalmente acentuadas en zonas sur y centro del Valle del Cauca”, comentó Alexander Sánchez, subgerente Operativo de Acuavalle.



No obstante, a pesar del monitoreo de estas empresas, recomendaron a las personas estar atentos y llamar a las autoridades de socorro y gestión del riesgo en el momento que se presente algún cambio preocupante en los ríos.