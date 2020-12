Los grandes proyectos de infraestructura verde que planea la CVC

Álvaro José Carvajal Vidarte

En su primer año como director de la CVC, a Marco Antonio Suaréz se le ha visto inmerso en el terreno vallecaucano. Desde el páramo de Las Tinajas en Florida, a 3800 metros sobre el nivel del mar, usando ruana y gorro de lana; hasta los soporíferos humedales de Yotoco y Buga, ataviado de botas pantaneras.



Fue un primer año de compromiso con esas comunidades y con retos monumentales como sembrar 8 millones de árboles, tarea nada fácil cuando se presenta un crecimiento de cultivos ilícitos en municipios como Jamundí o construir, junto con la Alcaldía de Cali, el Parque Corazón de Pance, quizá el proyecto ambiental más ambicioso de la ciudad en los últimos años -costará $120.000 millones-.



En tres años esas comunidades que visitó dirán si el nuevo Director de la CVC cumplió o simplemente se quedó en una visita anecdótica. El tiempo lo dirá. Aquí la entrevista de cómo asumirá estos retos.

¿Cuál será la política ambiental que la CVC seguirá durante su gestión?



Vamos a apuntar a la infraestructura verde, que son obras de restauración, reforestación y de protección; también, a la educación ambiental y realizaremos obras de infraestructura gris, que son esenciales para la descontaminación de nuestros recursos hídricos. Por ejemplo, las Ptares (plantas de tratamiento de aguas residuales) que se están elaborando en Yumbo, la que está en Palmira y las que próximamente vamos a adjudicar para Jamundí y Buga.



Además, estamos apuntando a la recuperación y restauración de todas nuestras zonas protectoras del departamento; para eso estoy recorriendo no sólo las zonas de importancia, sino que estoy adicionando la participación comunitaria y es por eso que el lema en mi plan de acción es “estar más cerca de la gente”. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con encuentros ambientales regionales, hablando constantemente con nuestros alcaldes, con los organismos y ONG nacionales e internacionales ambientales y con las comunidades étnicas; es decir, es un trabajo en conjunto, porque la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible se hace es con la gente, con los empresarios.



Aquí lo que buscamos es que avance el Departamento, que exista una reactivación económica, pero de una manera ordenada y sostenible, qué es lo más importante en este momento.



Cuando termine en tres años su gestión, ¿cuál será su legado?



Voy a dejar un Valle muchísimo más verde; los índices de deforestación van a ser los más bajos del Departamento. Habrá un gran avance en educación ambiental; voy a dejar las obras más importantes hasta el momento de infraestructura que haya hecho la Corporación en los últimos años, que son las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales que necesita la región. Avanzaremos sustancialmente en proyectos que van a beneficiar a las personas más necesitadas, como el proyecto de agroecología y seguridad alimentaria. Estamos beneficiando directamente a todos los campesinos. Vamos a mejorar ostensiblemente todas las áreas verdes de Cali y en los demás municipios.



¿Cuál es el presupuesto anual de la CVC y en qué se invierte?



Este año tenemos un presupuesto de inversión de $259.000 millones; de esos $259.000 millones, más o menos unos $45.000 millones corresponden a la sobretasa ambiental de Cali. Ya que la ley dice que de esa sobretasa ambiental de Cali la CVC debe invertir el 50 % y lo otro se invierte en obras que realizamos en todo el resto del departamento, la mayor parte del presupuesto se va a ir en restauración, herramientas del manejo del paisaje, y en infraestructura verde. En esto se va a ir más o menos un 70 % y el otro 30 % se va a ir en obras de infraestructura gris, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales y demás obras que son esenciales para la descontaminación.



¿Cuáles serán esas obras de la infraestructura verde?



Por ejemplo, la meta de sembrar 8 millones de árboles. Eso es supremamente beneficioso para todos los vallecaucanos y es la meta más ambiciosa de reforestación en el país; eso va a significar una disminución de CO2, mejoramiento del suelo y demás. Segundo, la siembra de 3 millones de alevinos o peces, que son los que van a ayudar al mejoramiento de la biodiversidad de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestros lagos y a la seguridad alimentaria de todos nuestros pescadores. Vamos a restaurar más de 100.000 hectáreas del departamento, es decir, quitar la deforestación en todo el departamento.

¿Cuál es la inversión que la CVC ha realizado en Cali?



Lo primero que hicimos fue unos trabajos de gestión de mitigación del riesgo en zonas cercanas. Por ejemplo, en Siloé hicimos unos muros de contención que evitan que un grupo de familias se vengan abajo y se cause una tragedia; hacemos muros de contención en nuestros ríos, para que cuando vengan esas grandes crecientes no inunden los barrios de la ciudad. Esas son las obras de gestión de riesgo que protegen la vida y los bienes de las personas. También estamos haciendo otras obras que lo que hacen es mejorar las condiciones de vida, de esparcimiento, que son las obras verdes en Cali. Por ejemplo, en la escombrera de la 50 hicimos un gran parque lineal, entonces donde antes había escombros y basura, hoy encuentran ciclorrutas, juegos infantiles, zonas verdes totalmente arborizadas.



Estas son inversiones que estamos haciendo en este año, ya estamos entregándolas e incluso vamos a terminar de entregar este mes.



¿En qué se van a invertir el resto de los recursos para Cali en estos últimos tres años que le quedan? Son un poco más de $100.000 millones.



Va a haber un programa muy grande que se va a llevar un presupuesto importante de la sobretasa ambiental, que es el Parque Corazón de Pance: es un proyecto que va adelantar la Corporación con el Municipio de Cali para proteger ese parque emblemático que es Pance; y se van a invertir aproximadamente entre $100.000 millones a $120.000 millones con recursos que también va a colocar el Municipio.

"Cuando visité el páramo de Florida,

el alcalde de ese municipio me dijo que ‘hace 15 o 20 años era imposible que ahí llegará el Estado por la situación de orden público’ y ahora llegó la CVC con 12 cocinas ecoeficientes y con 10 sistemas de tratamientos de aguas residuales" Marco Antonio Suárez, director de la CVC.

¿Cuál cree que es el mayor problema ambiental que tiene Cali?



La contaminación de sus aguas por las invasiones irregulares que tiene la ciudad. Es un gran problema, por eso es tan importante proteger Pance, recuperar aún más nuestro río Cauca, en sí, recuperar todos los ríos que rodean nuestra ciudad. El otro es que hay un problema grande de educación ambiental. Todavía no hemos alcanzado ese nivel cultural que nos permite entender que no debemos tirar el papel, que debemos respetar el espacio público, que debemos cuidar todas nuestras zonas verdes, entonces son problemas a los que ya estamos dando aportes importantes. Hemos hecho unas obras en barrios que tradicionalmente nunca tenían asistencias por parte de la Corporación, hablo del parque de Alfonso López, y otros barrios que tradicionalmente no tenían este tipo de inversión, y ya se están viendo como unos corredores verdes a sitios que antes eran de escombros de basura.



¿Hoy cómo va el control a los vertimientos irregulares del río Pance? ¿Hacen operativos a las personas que están haciendo vertimientos irregulares?



Nosotros siempre seguimos haciendo operativos, lo que pasa es que a veces a la gente hay que explicarle lo que se hace y una de las primeras acciones que hice fue la cancelación de una licencia ambiental de una explotación irregular de material de arrastre en el río Pance, con eso ya empezamos a proteger el río. Lo segundo, es que colocamos en cintura todos los vertimientos que estaban realizando las constructoras en Pance y que en ese momento no estaban cumpliendo con las mediciones establecidas. Ahora lo están haciendo y estamos buscando una solución de fondo, que es que ya ese vertimiento no vaya al río Pance, si no que se conecten a través de un colector todas estas constructoras y lleven esto al alcantarillado de Cali.



Por exigencia de la CVC, las mismas constructoras lo están haciendo y se ha creado un fondo en una fiducia para todas colocar recursos y hacer esa conexión con Emcali y así, nos quitamos ese problema de los vertimientos de esas constructoras.

Pero no son solo las constructoras, también hay invasiones en Pance que contaminan el río...



Sí, en Pance hay personas que han invadido, están haciendo los vertimientos irregulares, entonces ahí hay que hacer un doble trabajo, primero generar conciencia de no contaminar el río; segundo, una reubicación que depende del municipio de Cali. Son personas que llevan mucho tiempo y hay que buscarlas un lugar adecuado para que ellos puedan reubicarse. Hay otras personas que ya es imposible reubicarlas porque ya son barrios inmensos como San Francisco, dónde toca organizar esos vertimientos para que no superen los estándares permitidos por la ley. Pero esto es un trabajo de la mano con el Municipio.



¿Ustedes han sancionado esos pequeños vertimientos que están contaminando Pance ?



Sí, nosotros hemos hecho procesos sancionatorios dónde se establece una multa o algún tipo de reparación ambiental, pero aun así continúa la contaminación. Entonces nosotros lo que necesitamos es que se solucione de fondo; ahí estamos trabajando con la Gobernación porque también vamos a mejorar no solo a Corazón de Pance, sino también el parque de la salud, al qué le vamos a hacer una reingeniería absoluta o total para organizar precisamente todo ese problema de fondo.



La pasada administración de la CVC tenía como objetivo bandera buscar una alternativa de agua para el sur de Cali, ¿en su gestión va a seguir con este proyecto o está estancado?



Yo con ese proyecto voy a seguir; de hecho, he tenido varias reuniones con el gerente de Emcali, tanto el anterior como el de ahora, Juan Diego Flórez. También tuve reuniones con el alcalde de Jamundí y de Cali. Pero lo que pasa es que, es un proyecto de unos costos bastantes importantes y que para que salga adelante se necesita la participación de la Alcaldía de Cali. Emcali sería el operador de todo el acueducto y además, ellos están estudiando en este momento la propuesta; y aunque tengan inquietudes, yo creo que ya se las hemos resuelto y estamos esperando por parte de Emcali que nos de la viabilidad para que juntos sigamos trabajando en pro a este proyecto, que sería la solución para el agua potable del sur de Cali, y Jamundí a 50 años.



¿Hoy, cuál cree que es la mayor amenaza ambiental que El Valle?



En este momento estamos teniendo un gran problema con los cultivos ilícitos, eso nos está causando un daño en la deforestación de todo el país. También nos estamos equivocando en pesar de que la reactivación económica y el desarrollo hay que realizarlo sin tener en cuenta los determinantes ambientales, eso es un error que estamos cometiendo enorme; y considero que debemos apuntar a la educación ambiental desde los niños, hasta el adulto mayor.

Más allá del cargo

¿Es usted vallecaucano?, ¿caleño? Cuéntenos un poco de usted para que nuestros lectores conozcan quién está al frente del ente ambiental más importante del Valle...



Soy caleño, tengo 47 años, y me críe en la Comuna 10 en el barrio La Selva, cerca al barrio Santo Domingo. Estudié en el Cenproes, que queda pegado al colegio Vivas Belalcázar; digamos que, en un barrio estrato 3.



Soy amante del fútbol y deportista. Soy padre de dos hijos y estoy casado hace más de 20 años. Es decir que está un caleño 100% puro dirigiendo en este momento a la Corporación.



Antes de llegar a la CVC, ¿cuál fue el aporte más relevante que hizo a la comunidad vallecaucana como servidor público?



Antes de llegar a la dirección de la CVC, ya estaba en la Corporación y desde la misma estaba aportando al departamento; y a nivel de la Gobernación del Valle, contribuí en la estructuración de los planes de desarrollo de las administraciones que en ese momento se encontraban. Entonces, hay un gran conocimiento y experiencia en la estructuración y planificación de grandes proyectos.

Perfil

Nombre: Marco Antonio Suárez Gutiérrez.

Profesión: Es abogado, con más de 20 años de ejercicio.

Experiencia: Ha sido Director General encargado, Jefe de la Oficina Jurídica, Secretario General, Jefe de Control Interno Disciplinario, Director Administrativo y Asesor de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. Además, ha ocupado otros cargos en diferentes instituciones públicas.