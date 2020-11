Álvaro José Carvajal Vidarte

El ecoparque Corazón de Pance y el Centro de Bienestar Animal son las obras más importantes que ejecutará el próximo año el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma. Así lo reveló su director, Carlos Calderón, quien explicó cómo la contaminación ambiental está relacionada con las enfermedades de base que están acelarando las muertes por Covid-19 en Cali.



La Alcaldía se endeudó por $650.000 millones para realizar una serie de proyectos en Cali, quizá el más ambicioso es el ecoparque Corazón de Pance, que estará a su cargo. ¿Cómo será ese espacio?



Con esta obra ofreceremos a los caleños 900.000 metros cuadrados de espacio público. Esto significa la posibilidad de tener 90 hectáreas para la contemplación de la biodiversidad, para ciclo paseos, senderos peatonales y, lo más importante, para la preservación de la cuenca del río Pance, ya que será una gran barrera ecológica que hará frente al proceso desmesurado de urbanización en esa zona de la ciudad. Este pulmón verde se extenderá por siete kilómetros, desde la entrada del actual Parque de la Salud hasta la Curva del Bofe y se quiere que sea el parque más grande de América Latina. A su vez, será escenario de procesos de educación, capacitación e investigación ambiental.



¿Cuándo empezarán las obras?



En el segundo semestre del 2021 y se demorarán cerca de un año y medio, por lo que se estarían concluyendo en el primer trimestre del 2023. Además, los estudios y diseños preliminares ya están listos y se declararon de utilidad pública cuatro predios que hacen parte del proyecto, lo cual facilitará el proceso de compra de los mismos.



¿Cuánto costaron esos diseños previos y en cuánto está calculada la compra predial?



Los diseños costaron cerca de $2800 millones y el precio de los cuatro predios oscila entre los $23.000 millones y los $25.000 millones.

¿Cómo se financiará la construcción del parque?



Hemos planteado unas fuentes de financiación concretas, una de estas ya fue presentada ante el consejo directivo de la CVC por un valor de $70.000 millones. Asimismo, la construcción del parque se completa con los recursos de la sobretasa ambiental y del crédito público de $650.000 millones que pidió la Alcaldía. De este monto se ha planteado que $56.000 millones sean para apalancarlo.



Otro proyecto a financiar con ese crédito es el Centro de Bienestar Animal. ¿Cómo va?



Para la construcción del Centro de Bienestar Animal tenemos destinados $12.000 millones para los años 2020-21 y cerca de $8500 millones más para su funcionamiento durante los años 2022-23. Este es un proyecto de altísima sensibilidad ciudadana, ya que allí se atenderán animales y mascotas maltratadas -se estima que en Cali hay aproximadamente 308.000 perros y gatos, de los cuales entre 60.000 y 65.000 son animales de calle-.



Asimismo, será el primer hospital veterinario de alto nivel en todo el suroccidente del país y el más importante, donde se generará una cadena productiva alrededor del cuidado, de la tenencia y la práctica médico veterinaria, alrededor de nuestros animales domésticos

Las obras del el ecoparque Corazón de Pance comenzarían en el segundo semestre de 2021.

¿Cuándo empezará su construcción?



En el primer trimestre del año próximo. Ya están listos los diseños y aprobado el presupuesto.



¿Cómo se va a financiar este centro a mediano y largo plazo?



El Centro de Bienestar Animal tendrá una fuente de financiación proveniente de recursos públicos. Igualmente, ofrecerá servicios especializados para aquellos sectores de la población que tienen con qué pagarlos. De otra parte, los estudiantes que estén graduándose de la carrera de medicina veterinaria tendrán la oportunidad de hacer uso de nuestras instalaciones para sus prácticas profesionales y, al mismo tiempo, prestar sus servicios para el sostenimiento del centro.



¿Qué otros proyectos piensa impulsar en su gestión?



El plan de silvicultura urbana y corredores ecológicos es una de las grandes apuestas que tiene contemplada la Administración. Para ello vamos a sembrar 100.000 árboles en Cali, conforme al plan de silvicultura, con el cual se plantarán en los espacios públicos verdes y en los corredores ambientales las especies más adecuadas para nuestro ecosistema.



Los corredores ambientales de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo, Cali y Cauca van a ser engalanados con especies arbóreas que ofrezcan servicios ecosistémicos apropiados a la población y que mejoren el ambiente. Con el plan de silvicultura urbana también queremos llevarle sombra al Oriente y a la Ladera, por lo que haremos siembras masivas en aquellas zonas de la ciudad con menos árboles. En conclusión, se busca incrementar la biodiversidad, mitigar el cambio climático y mejorar los microclimas y el paisaje de Cali.



¿Qué otros proyectos hay?



La construcción de lugares de paso para animales como tigrillos, iguanas, entre otros. Asimismo, el tema de la contaminación del aire y del ruido y el ejercicio de control y vigilancia de la calidad del agua y del aire.

¿Qué ha pasado con la calidad del aire en la ciudad de Cali?



La producción de gases de vehículos automotores concentra más del 85 % de la carga contaminante del aire, lo que está relacionado con la aparición de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que al final se convierten en patologías de base que están acelerando las muertes por Covid-19 en Cali. Cada vez más la contaminación del aire tiene un mayor peso en las enfermedades. En este momento, entre el 8 % y el 8,5 % de las patologías de la ciudad tienen que ver con la contaminación atmosférica.



A comienzos de año tuvimos algunos picos de contaminación ambiental, sin embargo, no alcanzó a declararse la alerta porque la duración de los mismos no llegó a las 48 horas -que es lo que dice la norma- pero sí alcanzó casi las 30 horas, y nuevamente se volvía a su normalidad gracias a las corrientes de aire que hay en la ciudad. Luego de esos picos vimos que, durante los primeros tres meses de pandemia, los indicadores de contaminación ambiental descendieron, pero empezaron a subir nuevamente en agosto.



¿Y hoy cómo está la calidad del aire?



Todavía no tenemos alarma de contaminación atmosférica, porque están dentro de los límites permisibles. Entonces, el mensaje es que si usamos menos el carro -que es el principal causante de las emisiones de dióxido de carbono y monóxido de carbono que afectan nuestra salud-, si usamos el transporte colectivo y aumentamos el uso de la bicicleta o de un transporte activo como caminar, vamos a mantener nuevamente los niveles de contaminación debajo de la norma.