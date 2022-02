"Lo que Ospina hizo con Cali, es lo que Petro haría con el país": Óscar Iván Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga apareció en un nuevo video ahondando la polémica con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tras afirmar que si llega a ser presidente, "lo mandamos a la mierda" si este no le obedece.



A través de un video en su cuenta de Twitter, el aspirante a la presidencia por el partido Centro Democrático afirmó que no es algo personal, pero que "los niveles de violencia y desolación alcanzados durante la administración del alcalde Ospina son inaceptables".



Zuluaga criticó el gobierno de Ospina, apoyándose en los índices de violencia que ha tenido bajo su mandato la ciudad de Cali.



"Con este señor, Cali ha tenido una falta de gestión y aumento de la delincuencia nunca antes vistos. Él no hace ni dice nada frente a eso, pero se ofende por una palabra que hace completo mérito a la situación", continúa diciendo Zuluaga.

No es algo personal pero, con @JorgeIvanOspina, Cali ha tenido falta de gestión y aumento de delincuencia. Esos son los resultados cuando gobierna la izquierda.



Mirémonos en el espejo de Cali. Lo que Ospina hizo con esa hermosa ciudad, es lo que @PetroGustavo haría con el país. pic.twitter.com/zGUvzI6wa1 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) February 10, 2022

Finalmente, asegura que ese es el resultado cuando hay un gobierno de izquierda, e incluso lo comparó con lo que sería el mandato de Gustavo Petro si llega a la presidencia.



"Pero bueno, esos son los resultados cuando gobierna la izquierda. Mirémonos en el espejo de Cali: lo que Ospina hizo con esa hermosa ciudad, es lo que Petro haría con el país", concluyó.



Por ahora, ni Jorge Iván Ospina ni Gustavo Petro, quien anda haciendo campaña en la costa caribe, se han pronunciado al respecto tras esta declaración de Zuluaga.



Sin embargo, tras la primera declaración del precandidato del Centro Democrático, Ospina respondió con un video en su cuenta de Twitter.



"¿Lo mandamos a la mierda?, ¿ese es el lenguaje que se debe adelantar en campaña presidencial para con un alcalde y su ciudadanía?, ¿es esa la manera como se debe interpelar la idea del qué hacer en campaña política?, ¿sabe usted que el lenguaje violento lleva a la violencia?, ¿sabe usted que detrás del lenguaje se parapetan quienes disparan contra nuestros jóvenes?, ¿lo mandamos a la mierda?", cuestionó al candidato.

Según el mandatario caleño, la declaración de Zuluaga va en contra de la manera en la que debería desarrollarse una campaña política en Colombia.



"No solamente existe una equivocación garrafal en la manera como se dirige usted al alcalde elegido popularmente contra una ciudad, sino que desdice de la manera como debe adelantarse una campaña política", aseguró.



Por esto, el alcalde realizo una invitación a los candidatos para realizar 'campañas de ideas' y privilegiar la vida.



"Los convocó a todos a las campañas de ideas, a las batallas que proponen a la deliberación asertiva para resolver nuestros complejos problemas, los convoco a todos a respetar nuestra ciudad, a desarmar el espíritu para que privilegiemos la vida", concluyó el alcalde de la capital vallecaucana.