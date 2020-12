Límite de velocidad de 50 km/h se aplicará en 18 grandes vías de Cali

Erika Mantilla

La Autopista Suroriental y la Avenida Simón Bolívar serán las primeras vías en donde la velocidad máxima permitida pasará de 60 km/h a 50 km/h antes de finalizar este año, con el fin de reducir los indicadores de siniestralidad vial, que en lo corrido de este 2020 reportan la pérdida de 254 vidas en Cali.



La decisión fue tomada por la Secretaría de Movilidad con base en un estudio realizado por World Resources International, que hace parte de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial y que determinó que con dicho cambio habría una reducción del 30 % en el número de víctimas fatales a 2023, lo que equivaldría a 190 vidas salvadas, sin contar 2500 menos lesionados en accidentes viales.



“Tanto el estudio como el proyecto de decreto estarán disponibles para la comunidad en la página web de la Alcaldía durante 15 días antes de su firma oficial. Mientras tanto, a partir de este viernes (mañana) vamos a realizar actividades pedagógicas para comunicarle a los conductores la importancia de transitar a una velocidad que nos permita llegar sanos y salvos a nuestros hogares”, indicó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



Es decir, tan pronto estén terminadas las labores de cambio de señalética y demarcación en las autopistas Suroriental y Simón Bolívar de forma inicial, la medida empezará a implementarse, por lo que quien la incumpla será multado con $438.900, lo que corresponde a 15 salarios mínimos diarios vigentes.

Las otras vías en las que empezará a regir la reducción de velocidad son la Calle 5, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Sexta, la Pasoancho, entre otras, para un total de 18 arterias principales de la ciudad.



“La velocidad promedio en Cali está en 32 km/h, por lo que reducirla no afectará los tiempos de viaje en la mayoría de los corredores. La razón por la que hacemos esto es que la velocidad nos está matando en las vías. Durante este año ha aumentado cerca de 4 km/h en horas de la madrugada y 2 km/h, en horas valle, lo que a su vez eleva la severidad de los siniestros”, anotó Vallejo.



Para Ciro Jaramillo, experto en movilidad e investigador de la Universidad del Valle, la decisión es apropiada, dado que bajar los niveles de velocidad permite que las lesiones a la hora de una colisión vehicular sean menores, producto de la energía liberada.



“Además de que no implica un cambio significativo en la funcionalidad de las vías, no se trata de una medida que también buscan aplicar en los corredores locales de los barrios: solo en las arterias principales”, opinó el docente.



Jaramillo también indicó que estrategias como estas son claves a la hora de darse cuenta que -tras el periodo de confinamiento obligatorio- la circulación de vehículos empezó a incrementar y, con esto, se registran valores más altos en la velocidad.

De hecho, según Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional para la Seguridad Vial (ANSV), si bien la mortalidad vial se redujo en un 62 % en los meses en los que se implementó la cuarentena por la pandemia de covid-19 -desde marzo hasta agosto-, el comportamiento no fue tan positivo en septiembre y octubre de este año: mientras en el primero se presentó una reducción del 5 % en relación con el mismo periodo del año pasado, en el segundo la reducción fue solo 2 % menor.



“El principal factor que nos ha generado más mortalidad en los últimos años es la velocidad. Miremos las siguientes cifras: mientras un peatón tiene 10 % de probabilidades de sobrevivir si un vehículo lo colisiona a 60 km/h, ese indicador sube cinco puntos porcentuales si dicho carro va a 50 km/h. Y más interesante es descubrir que las probabilidades son del 90 % si el carro tiene una velocidad de 30 km/h, como está establecido en las vías de las zonas escolares”, explico Lota.



El director de la ANSV agregó: “Esto no solo es una estrategia que se aplica en Cali o Colombia, sino en todo el mundo. De hecho, dentro de las recomendaciones que entregó Naciones Unidas en febrero de este año está el de construir un sistema seguro en las vías, que busca reducir los riesgos que se puedan presentar en los entornos urbanos, que son los que más reportan mortalidad”.



Asimismo, Lota indicó que reducir los niveles de mortalidad ayuda a que haya una menor ocupación de las UCI en el marco de una pandemia que busca un menor estrés en el sistema de salud.



Sin embargo, la propuesta de la Secretaría de Movilidad no ha recibido el apoyo de todos los conductores.



Jhon Peñuela, líder del Sindicato Mesa Nacional de Taxistas, manifestó: “Esto puede causar muchos trancones en las vías principales de Cali. No me imagino a un pasajero que quiera llegar pronto a su destino, pero a uno le resulte imposible cumplir con el servicio solo porque la nueva norma establece que vayamos a máximo 50 kilómetros por hora”.



Peñuela indicó que el gremio de taxistas presentará una proposición al proyecto de decreto. “Mejor hagamos un análisis para que haya un horario más extendido de pico y placa, con el fin de que los vehículos no estemos tan estrechos los unos con los otros. Y también tengamos en cuenta la importancia de reparar los huecos que hay en las arterias principales, que también son una causa de accidentalidad”.



Otras cifras

Según el informe más reciente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y octubre se han presentado 240 muertes por siniestros viales en Cali, es decir, 14 menos respecto al mismo periodo del año pasado.



Los motociclistas son las víctimas principales, con 49,2 % de prevalencia, que equivale a 118 casos.



Pero luego le sigue el peatón, con 75 muertes en dicho periodo, según el informe del Observatorio.