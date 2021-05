Lea la carta abierta con la que caleños rechazan hechos vandálicos

Andrés Camilo Osorio

Una carta abierta de rechazo a los hechos vandálicos acontecidos en el marco de los días del paro, es la que han elaborado y firmado numerosos ciudadanos de Cali. Los firmantes piden al alcalde Ospina que se tomen medidas efectivas para garantizar el orden público y a la Fiscalía que se condene a los delincuentes. Lea a continuación la carta:



CARTA ABIERTA RECHAZANDO HECHOS VANDÁLICOS ACAECIDOS EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2021.



Los abajo firmantes ciudadanos residentes en Cali, rechazamos de manera vehemente, airada y con mucho dolor los hechos acaecidos el pasado 28 y 29 de abril a raíz del Paro Nacional convocado por diferentes actores, que desembocaron en acciones funestas dirigidas contra la sociedad civil, contra las Empresas, contra las Entidades Financieras, contra la movilidad de Cali: estaciones del Mío, articulados y mobiliario de la ciudad.



Queremos dejar en claro que respetamos y acatamos los preceptos Constitucionales que establecen y reglamentan el Derecho a la Protesta, solicitando que sean respetados nuestros Derechos a la vida, la Salud y a la propiedad privada, conculcados por el accionar irracional, abusivo y delincuencial de algunos actores de esta.



Cali ha acogido a migrantes, a indígenas y afros sin restricción ninguna, con el respeto que impone la relación con diferentes actores. No podemos aceptar el abuso, la furia ciega, el avasallamiento y en general actos criminales acaecidos en esta mal llamada jornada de protesta social.

Los desmanes han ocurrido ante la falta de previsión, apoyo y acompañamiento de las autoridades locales. La furia ciega encaminada contra las estaciones del Mío, que dejan como saldo 14 buses incinerados, de los cuales 8 acusan pérdida total, 45 más afectados que Irán a reparación. De esto dan cuenta los operadores del sistema.



Qué no decir del saqueo y vulneración a Entidades Financieras, avasallamiento e intimidación a quienes ahí prestaban servicios. Empresas saqueadas, el robo y el atraco rampante a las mismas, fomentando así el desempleo e impidiendo la reactivación económica, inviable por la situación de orden público.

A las autoridades Municipales y más concretamente al alcalde le corresponde preservar y mantener el orden público, garantizar la convivencia ciudadana, garantizar el respeto de los bienes de los particulares, actores vitales por generar empleo y tributar impuestos.

La conducta timorata e irresponsable del alcalde Ospina ha puesto en jaque la reactivación económica de la que tanto ha venido hablando. Le falta decisión, compromiso para con su ciudad. No tomó las medidas necesarias para que la protesta social discurriera con la calma y fluidez con que debe ser abordada, permitiendo desmanes, saqueos y toda clase de actos delincuenciales. La jornada estaba prevista con mucha antelación lo que le concedía la ventaja para apoyarse en las autoridades de Policía y acordar planes de prevención y disuasión de cualquier contingencia.

Queremos solicitarle al Fiscal General Francisco Barbosa que los capturados por los desmanes acaecidos sean judicializados y sobre ellos recaiga todo el peso de la ley. El precedente es necesario, sino la ciudadanía estará a merced de los violentos y los delincuentes.



Requerimos además sea investigada la conducta omisiva y permisiva del alcalde Ospina, por no adoptar las medidas necesarias para conjurar los desmanes y atropellos, dejando la ciudad a merced de los vándalos y desadaptados.



No encontramos justo que la sociedad sea vejada y pisoteada como se ha permitido, y que el derrotero de nuestra querida ciudad sea acrecentar el desánimo general, al permitir, avalar y prohijar tales desmanes, acrecentando el desempleo, la miseria y el hambre.



Así mismo, solicitamos que las autoridades competentes procedan con la judicialización de los indígenas Misak involucrados en el derribo y vandalización de la estatua de Sebastián de Balalcázar en el oeste de la ciudad.



El Señor alcalde fue elegido y como tal debe honrar el mandato que le fuera concedido, y también responder por sus acciones, sin sesgos, esguinces y vericuetos.



Firmantes

