Las quejas de los caleños por los problemas del mal parqueo en los carriles exclusivos del MÍO

El problema del mal parqueo en Cali, lejos de solucionarse, parece ir escalando aun más su criticidad. Ahora, los conductores que salen a los establecimientos nocturnos los fines de semana han optado por dejar sus vehículos sobre los dos carriles del MÍO a la altura de la estación Manzana del Saber, en la Calle 5.



A través de redes sociales, varios ciudadanos cuestionaron este hecho, así como que las autoridades de Movilidad y los agentes de tránsito no hayan aparecido en el lugar.



“Esto ya es la tapa del descaro. Así estamos en cultura y respeto por la autoridad, ahora ya parquean es en el carril exclusivo del MÍO y no les importa absolutamente nada. Qué vergüenza”, fueron las palabras de Joan Solís, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando Viejo, quien grabó en video lo sucedido.



Otras personas cuestionaron que, para ser considerada una ciudad ‘rumbera’, Cali parece no tener la logística suficiente —ni siquiera— para la oferta de bares y discotecas que ya existen, además del mismo inconveniente con los eventos masivos que se realizan.

Barrios como San Fernando, El Peñón, San Antonio y Granada, por la cantidad de establecimientos nocturnos que albergan, son algunos de los que más adolecen el problema del mal parqueo en la ciudad.

Al parecer, este no es el único punto de la ciudad en el que el carril del Sistema Masivo es usado como parqueadero, según la misma ciudadanía.



“Frente a La Pérgola también he visto que usan este carril para parquear. Obviamente, no significa que sean las personas que van a este establecimiento, sino que las personas que se ubican afuera de los negocios del sector y controlan el parqueo los hacen ubicarse allí. Llama mucho la atención la corresponsabilidad que pueden tener los comerciantes y expendedores de licor con esta actividad”, contó John Fredy Bustos, integrante de una iniciativa ciclística que ha sido crítico de la movilidad en la ciudad.



El mal parqueo es un problema crónico en Cali. Hasta el mes de septiembre del año en curso, se habían impuesto 5232 comparendos por “estacionar un vehículo en los sitios prohibidos”, lo cual puede acarrear una multa de $ 500 mil.



Juan Camilo Cock, director de la Fundación Alvaralice, entidad que promueve iniciativas cívicas, aseguró que es imperativo que las autoridades hagan su trabajo. “Los guardas no toman medidas de sanción inmediatas, sino que buscan al dueño del vehículo para que lo mueva por las buenas. No hay una sanción efectiva”.



El País intentó obtener la declaración de la Secretaría de Movilidad al respecto, pero no obtuvo respuesta.