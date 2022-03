Las nuevas cifras que muestran la mejoría de Cali en materia de empleo 

Los niveles de desocupación en la capital del Valle del Cauca y en el país siguen disminuyendo de manera consistente. Según el Dane, en Cali el desempleo se ubicó en 11,5% en el trimestre comprendido entre los meses de noviembre del 2021 y enero de este año.



Esa cifra muestra una reducción de 7, 1 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado, cuando la desocupación fue de 18,6%.



En todo el país, las noticias también son positivas. La tasa de desempleo se ubicó en 14,6% en el primer mes de este año cuando un año atrás, en igual lapso, fue de 17,5%, de acuerdo con los resultados del Dane.



Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, dijo que “la disminución del 2,9 puntos porcentuales del desempleo en enero con relación al mismo mes de 2021 es una importante noticia, dado que 1,58 millones de colombianos se sumaron a la fuerza laboral. El reto sigue siendo grande debido a que la tasa de desempleo continúa alta, 14,6%, por lo cual nuestro llamado es a que el país cierre filas para apoyar la actividad empresarial y la generación de inversión”.



Agregó que el sector privado es el que genera más del 80% del empleo formal y es permanente fuente de oportunidades para el capital humano del país. “En este objetivo es clave avanzar en la formación con pertinencia a través de la educación dual, en donde los pénsum universitarios están sincronizados con las necesidades del sector empresarial, lo que es un gana–gana, dado que permite mayor enganche laboral e incrementar la productividad del país”, indicó.

Algunos analistas consideran que la reducción del desempleo se debe a que muchas personas desisten de seguir buscando empleo y salen del Dane.

Por su parte, la directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, sostuvo que “las cifras de desempleo mejoran, pero no dejan de ser inquietantes. En mujeres el desempleo es de 19,4% en hombres de 11,2%, una brecha de 8,2 puntos porcentuales. Esa brecha se profundizó si se compara con 2021 porque en ese momento era de 6,2 puntos porcentuales”.



Añadió que es indispensable que se pueda trabajar con más determinación para equilibrar las desventajas para las mujeres que, además de estar más marginadas para acceso a puestos de trabajo y subsistir en la informalidad, suelen tener menor remuneración, techos más bajos de ascenso, mayor vulnerabilidad de sus derechos y más obligaciones en casa.

“Aunque se crean nuevos puestos de trabajo la contratación femenina no avanza al mismo ritmo. Es necesario mantener los programas de estímulo para el empleo femenino y avanzar en programas de formación de talento pertinente que permitan capacitar a la población en las necesidades que necesitan las empresas. No hay que bajar la guardia, menos con el contexto inflacionario con el que comenzó el año y la expectativa del coletazo económico por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que dará otro golpe a la economía que no termina de reponerse de la afectación sanitaria”, explicó.



El Dane informó que año a año, hubo 1,58 millones más de personas ocupadas. De esta forma en enero hubo 20,6 millones de personas con empleo. En el caso de las personas desocupadas, durante el primer mes, este dato llegó a 3,5 millones de personas; una reducción importante, al compararse frente a los 4,06 millones que hubo en enero de 2021.