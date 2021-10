La Policía Metropolitana de Cali reiteró las medidas de seguridad que se aplicarán en la ciudad, principalmente en los alrededores del estadio Pascual Guerrero, para el ingreso al clásico vallecaucano América vs Deportivo Cali de este sábado.



El partido contará con un dispositivo de más de 1200 uniformados de la Policía, quienes estarán ubicados en diferentes sectores de la parte exterior del estadio para garantizar que no haya percances.



"Tendremos tres anillos de seguridad en la parte exterior, un cubrimiento de diferentes puntos donde hay pantallas con dispositivos de seguridad. En el estadio verificaremos que se cumpla con el aforo permitido", indicó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Cali.



Para este encuentro, que iniciará hacia las 4:00 p.m., las autoridades locales permitirán un aforo del 50% y, además, exigirán que los asistentes presenten el carnet de vacunación anticovid con su esquema completo de inmunización.



Quienes vayan a asistir al partido deberán presentar el documento de identidad original y, por disposición de la Dimayor, no podrán ingresar video cámaras. Las puertas del estadio, al que solo podrán acceder los hinchas del equipo rojo, se abrirán para el público a la 1:00 p.m.

En las zonas cercanas al estadio, entre ellas la avenida Roosevelt, la Calle 5a, Calle 70, la Carrera primera y la Avenida Ciudad de Cali, la Policía dispondrá de controles de seguridad para garantizar que se cumpla con las medidas implementadas.



"No se permitirá el ingreso de las barras populares visitantes, ni caravanas de buses, ni de vehículos de la ciudad o procedentes de otro lugar, como tampoco el ingreso de armas de fuego, armas blancas o elementos laser", detalló la Policía.



En cuanto a las medidas de bioseguridad, las autoridades sanitarias recalcaron que en las graderías se debe mantener el uso del tapabocas y las distancias.



Las personas que no hayan completado su esquema de vacunación y vayan a asistir al encuentro, podrán recibir el biológico previo al partido en los puntos que estarán habilitados en las zonas de ingreso al estadio.