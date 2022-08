Las estrategias que se emplearán para descontaminar el río Aguacatal 

Con el propósito de solucionar la contaminación que registra el río Aguacatal y, por ende, el río Cali, la CVC presentó un plan de trabajo para mejorar las condiciones de aspecto y calidad de estos afluentes, que incluye también acciones del Municipio.



La corporación dio a conocer los resultados de un estudio, realizado por la Universidad del Valle, en el cual se concluyó que la contaminación se da por el vertimiento de aguas residuales de los corregimientos de Montebello, Las Palmas, y Golondrinas, además de algunos ácidos que emanan antiguas minas de carbón de la zona.



“Desde ya empezamos la intervención de esos socavones de minería que hay en el sector, hasta el momento hemos iniciado la reforestación de 30 hectáreas, en la cuenca alta de Cali, ahí se encuentran ese tipo de pasivos (socavones) y vamos a hacer el llenado de ellos con arcilla y un aislamiento preventivo”, dijo Marco Suárez, director general de la CVC.



Asimismo, el director de la CVC aclaró que no se trata de que haya minas funcionando en el sector, sino que esto se debe a un problema que viene desde hace más de 20 años, debido a los químicos que siguen emanando los socavones antiguamente usados para la extracción de carbón.



Además, Suárez comentó que ya junto a la Universidad del Valle encontraron un tratamiento para poder disminuir la contaminación de las aguas de estos ríos, el cual utiliza piedra caliza y cascarilla de arroz, y por esto ampliarán el programa piloto con la Univalle para seguir con el tratamiento de estas aguas, proceso que costará alrededor de $ 328 millones.



No obstante, el gerente de la CVC recalcó que “la solución más urgente es construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, en Montebello, para lo cual ya tenemos los recursos para los diseños y construcción, solo estamos esperando que el municipio nos diga cuál será el predio que se utilizará para este fin”.



Frente a esta situación de contaminación del río Aguacatal y Cali, evidente por el cambio de tonalidad y olor de sus aguas, la comunidad ha manifestado su preocupación y exigieron una respuesta por parte de las autoridades de la ciudad.



Ante esto, el gerente general de Emcali, Juan Diego Flórez, expresó que la calidad del agua que toman los caleños de la planta de tratamiento de San Antonio no se afecta. Esto porque la bocatoma está ubicada mucho más arriba del cruce de los ríos Aguacatal y Cali, donde comienza la contaminación.



En ese mismo sentido, la directora del Dagma, Francy Restrepo, agregó que la Alcaldía de Cali está haciendo gestiones para darle una pronta solución al tema del lote que se requiere para construir la Ptar en el corregimiento de Montebello.



“Tenemos varios lotes factibles y ahora empezaremos a hacer las negociaciones para que pasen a propiedad de la Alcaldía y podamos realizar la entrega formal a la CVC, lo que pretendemos es poder definir el lote, iniciar los procesos de declaratoria de utilidad pública y esperamos tener todo esto listo en lo que resta de este año”, comentó Restrepo.



Hasta el momento no se tienen tiempos ni costos definitivos para la construcción de la Ptar de Montebello, ya que todo dependerá de los estudios que realizará la CVC, luego de que le sea entregado el predio por parte de la Administración Municipal.