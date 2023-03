La respuesta del centro científico Caucaseco a acusaciones por maltrato animal e irregularidades en manejo de recursos

El operativo se realizó este miércoles 15 de marzo de 2023. Un equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia llegó hasta el kilómetro seis de la vía entre Cali y Puerto Tejada, donde se encuentra el Centro de Investigación Científica Caucaseco, fundado por los científicos Sócrates Herrera y Myriam Arévalo, quienes, desde hace 40 años, aseguran estar en busca de una vacuna contra la malaria experimentando con primates.

La Secretaría ordenó suspender toda actividad comercial e investigativa con los monos, tras las denuncias de presunto maltrato animal que recaen sobre este Centro. En el operativo, además, hallaron otras irregularidades.



Según Jimmy Dranguet, Secretario de Seguridad, Caucaseco no tenía ni concepto sanitario, ni de seguridad. Tampoco el certificado de Bomberos que se requiere para operar. Por lo pronto, el Centro de Investigación tiene una suspensión temporal de diez días.



Sobre este caso, y las denuncias contra este consorcio y sus fundadores, El País habló con Luis Hernando Van-Stralhen, vocero y abogado de Caucaseco.



Anoche fue sellado Caucaseco, tras una investigación sobre presunto maltrato animal. ¿Qué responde este Centro de Investigación Científica frente a ello?

Lo primero que debo decir es que el Centro de Investigación Científica Caucaseco y la Fundación Centro de Primates (FUCEP), son instituciones de mucha experiencia y gran trayectoria. Lo segundo, en relación con el operativo por parte de la Secretaría de Seguridad, debo decir que inicialmente se pensaba que era un tema relacionado con el presunto maltrato animal al que acusan a Caucaseco, y resulta que esto derivó en una acción policiva de las que se hacen frente a cualquier establecimiento. La medida impuesta por la Secretaría de Seguridad fue porque desafortunadamente no encontramos el certificado de Bomberos, que no tiene nada que ver con el supuesto maltrato animal.

Lo tercero que debo decir es que existe, en efecto, una investigación administrativa, que está adelantando la autoridad ambiental por ese presunto maltrato animal. Pero eso está en investigación. No se ha terminado y estamos haciéndole frente con las herramientas legales respectivas.



Ahora, en mi opinión personal, por supuesto que en Caucaseco no existe maltrato animal. Este es un centro de investigación que tiene todos sus protocolos de manejo animal absolutamente claros. Estos son centros que reciben apoyos de organismos internacionales. Obviamente es impensable que un organismo internacional vaya a dar una financiación si evidencia este tipo de situaciones.

Esta fotografía de un mono muerto en las jaulas de Caucaseco fue tomada por la CVC en enero pasado. Es una de las pruebas sobre el presunto maltrato animal. Foto de la CVC suministrada por la organización PETA.

¿Qué explica entonces el estado de las jaulas que encontró la autoridad ambiental, con heces y hongos? ¿O las fotos de los monos muertos dentro de jaulas en enero pasado? ¿O los monos amputados, uno sin un ojo?

Eso es lo que se está investigando por parte de la autoridad ambiental. Usted me pregunta por unos temas puntuales, científicos, que precisamente son objeto de investigación. No es lo mismo tener un animal en cautiverio en un zoológico que tenerlo en cautiverio en un laboratorio para investigación científica. Pero lo que sí es seguro es que en Caucaseco se cumplían con los protocolos internacionales.



¿El protocolo dice que las jaulas deben estar llenas de heces y hongos?



No, lo que dice es que la limpieza se hace una vez al día. Y seguramente claro, entre una limpieza y otra en Caucaseco pasa lo que usted está anotando. Pero lo que le quiero significar es que esto es un tema absolutamente técnico, el manejo de los animales, de los primates, sus condiciones en el cautiverio para la investigación científica, todo eso es sujeto a unos reglamentos y protocolos. Y evidentemente eso es lo que se está investigando por parte de la autoridad ambiental. Y si hay fotos de monos y jaulas en cierto estado pues obviamente ese es el objeto de la investigación. Son las condiciones que se están revisando, si en efecto todo el manejo animal que se hace en el centro pues tiene esas irregularidades o no.



Hay investigaciones sobre los permisos que se necesitan para experimentar científicamente en monos y reproducirlos. Caucaaseco no tenía estos permisos, desde 2012, y hay unos permisos obtenidos que también se está investigando la manera en que se otorgaron. ¿Qué responden?



En efecto estas son las imputaciones que se están haciendo en el proceso administrativo. Esas afirmaciones serán desvirtuadas dentro del proceso que ya se inició. Para la caza y la recolección de los monos y para la investigación en ellos se necesita un permiso, evidentemente. También para el transporte de los animales. Todos esos permisos están claros, en nuestra opinión.



¿Entonces mienten las entidades que aseguran que Caucaseco no tiene permisos desde 2012?

No puedo decir que están mintiendo, pero sí se está investigando ese punto. Hasta que no se termine la investigación no puede haber ninguna afirmación.



Otra de las exigencias para este tipo de centros es que se cuente con un veterinario permanente. La organización PETA ha asegurado que los animales están al cuidado de un adulto mayor que hacía varias funciones, entre ellas jardinería, y que no tendría la preparación académica para cuidar a los animales.

Todo proyecto de investigación de esta naturaleza tiene designados unos profesionales, cada uno experto en su área. Y evidentemente existe un veterinario en Caucaseco, no solo para los primates sino de los animales en general. Siempre ha estado. La CVC lo podría determinar en su investigación.

Según las autoridades ambientales, los monos, en Caucaseco, en ocasiones eran alimentados con concentrado para perros remojado en aguapanela. Foto suministrada por la CVC

En una visita de la autoridad ambiental dice que no había veterinario…

Bueno, eso es lo que estamos tratando de demostrar, que sí había. Y además un personal de apoyo. Obviamente el veterinario no les hace aseo a las jaulas. Necesita un apoyo. El manejo diario, limpiar la jaula, poner la comida, lo hace un empleado de mantenimiento. Eso es lo que estamos demostrando. Al final, cuando se termine la investigación, la CVC dirá si tenemos razón o no.



¿Cuánto invierte Caucaseco en el cuidado de los animales?

No tengo idea. Pero eso está sujeto a la financiación de los proyectos, donde se establece cómo debe ser la inversión para los temas concretos del manejo de los animales. Todo esta información está disponible para la autoridad, lo que pasa es que no está en un papel, en una carpeta. Son miles de documentos que intentamos ponérselos de presente a la autoridad.



Hay otra denuncia. PETA envió una carta a la Fiscalía en la que pide que investigué un asunto: en el periodo en el que Caucaseco recibió millonarios fondos públicos del Estado colombiano y del gobierno estadounidense, Sócrates Herrera y Myriam Arévalo, los fundadores del consorcio, abrieron dos empresas privadas, una constructora y una comercializadora de equipo dental. ¿De dónde salieron los recursos para esas dos empresas?



Insisto: el tema de los proyectos con inversión y con apoyo internacional son dineros auditados. Si la autoridad competente quiere investigar este tipo de asuntos lo puede hacer. No ha habido ningún cuestionamiento sobre si hubo una mala inversión de los dineros públicos. Por otro lado, en relación con los dineros privados de organismos internacionales, también tienen una auditoria. Entonces sobre ese punto no ha habido ningún cuestionamiento sobre malversación.



Sí lo ha habido, lo está haciendo la organización PETA, a través denuncias que le ha enviado tanto a la Fiscalía como al Gobierno Nacional y Departamental...



Sí, PETA puede afirmarlo. Lo que nos interesa es que las autoridades competentes hagan las investigaciones respectivas. Es el escenario donde uno se defiende. No puedo salir a pelear públicamente con PETA, porque PETA es una organización muy respetable, pero hacen unas afirmaciones que yo no sé si serán ciertas o no, yo me dirijo a la autoridad, si la autoridad me hace un requerimiento, yo le informo y le muestro lo que tenga que mostrar.



PETA advierte que el hermano de Myriam Arévalo, Wiliam, que fue contador y revisor fiscal de algunas de las organizaciones del consorcio Caucaseco, fue encontrado culpable en el carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Por qué fue elegido él para ser contador y revisor fiscal del consorcio?

La verdad no tengo conocimiento de quién es el contador, y de esa pregunta no le puedo dar respuesta.



Por otra parte, hay denuncias de exempleados sobre desvío de recursos públicos. Lo que plantean es que existe una brecha entre el salario que les pagan por su trabajo en los proyectos, y lo que dice el proyecto pagar a cada investigador.

Sí, primero no sé si sean recursos públicos o no. Pero lo segundo es que, en materia laboral, los contratos están definidos con cada empleado. Yo la verdad no conozco cuánto se ganan. Pero en estos proyectos de carácter nacional e internacional sí se define en el proyecto lo que se necesita, por ejemplo un biólogo especialista en tal cosa y se da una asignación de recursos para esa función, y el pago debe coincidir, en relación macro con el proyecto. Aunque yo desconozco la tabla salarial. Pero obviamente si la autoridad quiere investigar esas denuncias pues tendremos que dar las explicaciones. Lo que intento decir es que estamos abiertos a cualquier tipo de investigación. Si es el Ministerio de Trabajo o cualquier autoridad, pues deberemos presentar las pruebas.



Hace 40 años Sócrates Herrera y Myriam Arévalo dicen buscar la vacuna contra la malaria. En 40 años han recibido millonarios fondos públicos para este objetivo. En este momento, no hay ninguna vacuna. ¿Cuál es la rendición de cuentas que ellos deben hacer sobre el manejo de los dineros que se les han entregado y por qué tanto tiempo después no se encuentra la vacuna?

Eso me trae al recuerdo un problema que tuvo Manuel Elkin Patarroyo. Exactamente lo mismo. Lleva 50 años buscando una vacuna que no ha encontrado. Yo no soy científico, pero es claro que el científico está sometido a ensayo y error. Y son investigaciones a largo plazo. Ahora bien, los recursos que se han aportado para esta finalidad sean públicos o privados están auditados. La efectividad o no de la investigación es un tema que escapa a mi conocimiento.