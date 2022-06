"La prolongación de la avenida Ciudad de Cali arrancaría en marzo de 2023": Paulo Franco Gamboa

Desde septiembre del año pasado, la empresa concesionaria Rutas del Valle inició la operación de la malla vial del departamento. Esta organización no solo tiene la misión de administrar y mantener las carreteras de la región, sino también construir nuevos corredores.



Desde esa fecha, contó Pablo Franco Gamboa, gerente de esta firma concesionaria, ejecutan las actividades de mantenimiento vial, tales como: señalización, limpieza de obras hidráulicas, sostenimiento de estructuras, además de garantizar que todas las carreteras del Valle del Cauca, que entraron en la concesión, estén en buen estado.



También son los encargados de ejecutar las nuevas obras de la malla vial que están pendientes en la ciudad, y por las cuales se ha venido haciendo gestión desde hace varios años. Entre ellas están: la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, que le dará otra salida a la capital hacia el vecino municipio de Jamundí, y la doble calzada entre esta población y Villa Rica.



Para esta tarea, explicó el ejecutivo, ya iniciaron los estudios y diseños de las intervenciones que se deben realizar en la fase de preconstrucción, así como los trámites de permisos ambientales y gestión predial, que también se requieren.



La idea de la concesionaria Rutas del Valle es que en el primer trimestre del próximo año ya se empiecen a ejecutar algunos tramos del proyecto, que tendrá una inversión de más de $ 3 billones en el corto y mediano plazos.



¿Cuándo se podrán ver las primeras obras de la nueva malla vial del Valle?



Es importante aclarar que el proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira tiene dos etapas: la preoperativa, que incluye las fases de preconstrucción y de construcción, y la etapa operativa.



Actualmente nos encontramos en la fase de preconstrucción, que inicialmente tiene un plazo de un año siempre que se cumplan las condiciones precedentes para iniciar las respectivas obras.



De esta forma, los primeros trabajos con los que estimamos iniciar esta fase de construcción son: la Unidad Funcional 4, que es el tramo comprendido entre Villa Rica y Jamundí. Allí vamos a construir la segunda calzada y el puente sobre el río Cauca, obras que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, una vez se dé el acta de su inicio.



En concreto aquí se plantea construir 9,7 kilómetros de segunda calzada, como mencioné anteriormente, un puente sobre el río Cauca, un puente peatonal y la puesta a punto de 15,6 kilómetros de vía existente. Esto implica la rehabilitación de la carpeta asfáltica y la implementación de sistemas inteligentes de transporte. Todos estos trabajos se podrán realizar una vez se cuente con la licencia ambiental.



¿En este tramo, cuántos predios se necesitan y para cuándo estiman ustedes que se estaría presentando la solicitud de la licencia ambiental?



Aquí se contempla adquirir 16 predios, de los cuales 6 se ubican en el municipio de Villa Rica y 10 se localizan en Jamundí. Creemos que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se podría hacer en el mes de julio, una vez se cuente con las certificaciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consultas Previas del Ministerio del Interior, y bajo el entendido que no se requiera adelantar nuevas consultas con los Consejos Comunitarios.



Otra de las obras esperadas en la ciudad es la continuación de la avenida Ciudad de Cali, ¿cuándo estarían arrancando y qué complejidades tiene este sector?



Sobre este tramo estamos avanzando en la obtención de las condiciones precedentes, principalmente la licencia ambiental, que es un trámite que se realiza ante la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (Anla). Nosotros creemos que sería posible iniciar en marzo de 2023, si en este mes de junio se logran superar los aspectos que no nos han permitido avanzar.



La principal complejidad que se ha presentado es el levantamiento de la información en campo para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, ya que en algunos sectores no se ha permitido el acceso de los colaboradores encargados.



¿Por qué creen que esta pasando eso, la comunidad no quiere la obra o son otros factores?



Es todo un proceso, hasta la semana pasada se superó esta situación con el Consejo Comunitario de Bocas de Palo, en Jamundí. Esto se logró a partir de las mesas de trabajo que solicitó ese Consejo con el equipo estructurador de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estas reuniones estaban encaminadas a que se dieran las claridades del alcance de los acuerdos de las consultas previas que ya hemos adelantado.



El otro tramo que se tiene pendiente por adelantar es la caracterización del Estudio de Impacto Ambiental, que está en un predio privado, situación que ya se está solucionando producto de la gestión y compromiso entre los delegados de los propietarios, la Administración Municipal y la Concesionaria.



La prolongación de la avenida Ciudad de Cali implica la ejecución de una calzada sencilla en 15,75 kilómetros.



Otro punto importante para la ciudad de Cali son las obras de mejoramiento de los accesos, ¿cuál es el cronograma?



Son varias las obras: el intercambiador de Sameco tenemos previsto ejecutarlo en un plazo de 36 meses, contados a partir del inicio de la fase de construcción.



Asimismo, la iluminación de la recta Cali-Palmira, el retorno del peaje Estambul, los retornos en el corregimiento Guanabanal y el acceso al estadio Monumental de Palmaseca, sede del Deportivo Cali. Estos deben ejecutarse en un plazo de 24 meses, una vez se hayan iniciado los trabajos.



Además, la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, que en nuestro contrato se denomina Avenida Bicentenario, tiene un plazo de 30 meses, también apenas tengamos el inicio.



¿Ven otra problemática que pueda atrasar los cronogramas y las obras?



En este tipo de obras hay muchos aspectos para tener en cuenta y que pueden llevar a contratiempos, por ejemplo, hay que hacer una gestión predial, socio-ambiental y el traslado o protección de las redes. En todas ellas están involucrados terceros, ajenos a la concesionaria y a la ANI, pero, igualmente, con todos ellos se está trabajando para que no se conviertan en una ruta crítica para el proyecto.



¿A cuánto ascenderían las primeras inversiones del proyecto?



El valor total del contrato de concesión es de $ 3 billones (pesos constantes del año 2018) para todas las etapas (preconstrucción, construcción y operativa) por aproximadamente 24 años.



Recordemos que los contratos de concesión se suscriben en valores globales que incluyen, además de los costos de inversión de obra, los fondos de subcuentas, eso quiere decir la inversión en predios, redes, procesos ambientales, interventoría, entre otras cosas. Adicionalmente, costos de administración, de gestiones, de operación y mantenimiento de la vía existente y de financiación, e incluyen todos los riesgos que son trasladados al concesionario.



¿Qué tantos empleos se generarán en el proceso constructivo, cuando las obras empiecen?



Solamente para la ejecución de las obras, a partir del mes uno de la fase de construcción, se tiene proyectada la creación de aproximadamente 600 empleos directos, tanto de mano de obra calificada como de no calificada, de habitantes de la zona de influencia del proyecto.

Esperamos que esa cifra ascienda a alrededor de 1300 empleos cuando esté en marcha la ejecución de todas las unidades funcionales.



En adición a lo anterior, vale la pena mencionar que, para el mes de mayo del presente año, donde se están ejecutando actividades de operación y mantenimiento de la vía y propias de la fase de construcción, hubo 867 personas activas encargadas de actividades como el recaudo en peajes, operación vial, de estudios y diseños y mantenimiento rutinario, entre otros. Este es el promedio de personas que se viene manejando desde el inicio del proyecto.