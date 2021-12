La historia de la orquesta formada por reclusos de 'Villahermosa' que brillará en el Salsódromo

Entre barrotes, paredes frías y múltiples guardias del Inpec en la Cárcel de Villahermosa, se encuentra una calurosa familia musical, la Orquesta Son de Villa, un grupo de ocho reclusos y músicos empíricos de la cárcel, escogidos entre las mejores 180 orquestas que tocarán mañana en el Salsódromo, evento que dará apertura a la Feria de Cali.



Este grupo está integrado por hombres de todas las edades y que gracias a la música encontraron un motivo más para vivir. Jimmer Luna, de 42 años; Marlon Jiménez, de 56; Neder Josa, de 29; Daniel Rojas, de 32, Seden Bangera; de 47, Alejandro Alemeza, de 22; Camilo Marín, de 25 años y Fernando Paredes, de 37. Ellos están recluidos por delitos como concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



La conformación de la banda fue todo un reto, Son de Villa fue creada años atrás como orquesta en rotación debido a que cada recluso tiene un tiempo diferente de condena, pero en marzo del 2020, cuando llegó la pandemia, la agrupación debió hacer una pausa. Sin embargo, hace un año se reactivó y comenzaron las convocatorias, lo que significó para ellos iniciar un camino difícil pero lleno de sueños, ilusiones y retos, pues había que escoger a los mejores y algunos reclusos solo se presentaban con la intención de hacer daño y en algunos casos intentaron robarse hasta los cables del sonido.



Nadie dijo que ese camino iba a ser fácil y, aunque los instrumentos con los que contaban en el centro penitenciario no eran de alta calidad para grabar ni para producir una canción en tan poco tiempo, la pasión por la música los hizo salir adelante. “Todo lo hicimos con lo que teníamos acá, todos los arreglos musicales de la canción ‘Cali diferente’, que está disponible en Youtube, fueron realizados por nosotros mismos”, explicó orgulloso Fernando Paredes, director de la orquesta Son de Villa.



“Nosotros más que parte de una orquesta ya somos como una familia, el apoyo entre todos es fundamental, nos gozamos esto al máximo y queremos que la gente nos reconozca como artistas. Queremos que se den cuenta que no hay edad para cumplir nuestros sueños, que sin importar las situaciones en las que nos encontremos podemos lograrlo”, expresó emocionado Marlon Jiménez, vocalista de la orquesta.



Jiménez no era cantante antes de llegar al centro carcelario, simplemente tenía como hobby animar las fiestas en su casa o cantar en la ducha, pero dentro del penal se descubrió como intérprete y cantante, tanto así que él fue el responsable de realizar la composición del tema ‘Cali Diferente’, canción que los llevará a presentarse mañana en el Salsódromo en una de las carrozas. Allí podrán compartir con músicos de talla nacional e internacional.

Los ocho integrantes de la orquesta presentan cargos como concierto para delinquir y tráfico o porte de estupefacientes. El País

La canción ‘Cali diferente’ será presentada en el Salsódromo y competirá por ser el tema oficial de la Feria de Cali, que se inaugura el día de mañana.

Todos los integrantes de la orquesta se emocionan de la sola posibilidad de que su primer disco se convierta en la canción oficial de la Feria. No saben si aquello les dará remuneración económica o algún reconocimiento, es lo que menos les interesa, ellos solo añoran ser visibles más allá de las celdas y llevar un mensaje de resocialización, porque como lo dicen: “Si ellos lo pudieron lograr estando recluidos dentro de una prisión de mediana seguridad, cualquier colombiano puede hacerlo también”.



Detrás de cada sueño logrado por esta orquesta hay una historia, y el nombre de la canción no es la excepción. El compositor de este sencillo, en medio de sonrisas, contó que el tema nace de la alegría de demostrarle a la ciudad todo lo que nos ha dado y agradecerle por brindarnos la oportunidad de lograr lo que nos está pasando a nivel personal y profesional. Además, “queremos dar las gracias por habernos permitido ser parte del cambio”.



Jimmer Luna, guacharaquero de la orquesta, dijo que “al crear el nombre de la canción pensamos en una Cali donde podamos disfrutar en familia y volvernos a reunir con nuestros seres queridos después de esa pandemia del Covid-19”.



De los ocho músicos empíricos que conforman la agrupación, Neder Josa es el único profesional y aprovechó esta entrevista y pequeño contacto con el mundo exterior para enviar un mensaje a los que están al otro lado de las paredes que ellos desde hace años no cruzan: “Hay que dar nuevas oportunidades a todas las personas, somos seres humanos y no somos perfectos. Queremos que donde escuchen nuestra canción la sociedad no sea tan dura con quienes estamos privados de la libertad”.

La orquesta, que fué elegida entre las 180 de 760 agrupaciones musicales, ocupara la carroza número 10 en la Feria.

Aunque estos músicos no reciben remuneración por sus toques musicales, las horas de presentaciones y ensayos les sirven para reducir su tiempo en prisión, lo que para ellos es una “bendición” ya que hacen lo que les apasiona y también están cada día un poco más cerca de terminar su condena.



El maestro Jiménez aseguró que dentro de sus sueños está seguir componiendo canciones cuando salga del centro penitenciario, y confiesa que le gustaría interpretar temas en el género popular, tropical o rancheras.



Aunque no se cambian por nadie con el poder salir, así sea solo un par de horas de la cárcel para presentarse en el Salsódromo, una de las mayores preocupaciones es el hacinamiento que se vive en este centro penitenciario porque de acuerdo al director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, mayor general Mariano Botero, “el centro de reclusión que más preocupa en términos de hacinamiento en el Valle es la cárcel de Villahermosa”.



“Nosotros lo que pedimos es que los jueces de ejecución de penas estudien los casos de una manera más eficaz para que las personas que ya hayan cumplido con su condena puedan gozar de libertad y se reintegren nuevamente a sus familias”, dijo preocupado Rojas, percusionista de la banda.



Dentro de sus mayores deseos está poder salir a la libertad y estar con su familia, quienes han manifestado estar felices de los logros que han cumplido aún estando en prisión. “Mi mamá ha venido a visitarme y ella dice que está muy orgullosa de lo que he logrado. A mí eso me emociona demasiado porque yo quiero que ella vea el cambio que he tenido. No hay mayor satisfacción que le digan que su hijo está cumpliendo sus sueños luego de aprender de sus errores”, comentó emocionado uno de los más jóvenes y el campanero de la agrupación, Camilo Marín.



De ojos claros y una sonrisa brillante, Alejandro Alemeza, añadió que “lo que más anhela es poder abrazar a mi familia y compartir con ellos este sueño que hoy se está volviendo realidad. Vamos a dar lo mejor de nosotros en esta feria. No queremos que esta gran familia de músicos se quede en el olvido, si no que siempre nos recuerden por hacer parte del cambio de la ciudadanía vallecaucana a través del arte”.