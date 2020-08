La ayuda llegó al hospital de Cali como parte del paquete de 50 millones de pesos de Mozart Bet para el cuidado de la salud

Nataly Santacruz Maldonado

La misión humanitaria de Mozzart Bet, que recientemente inicio a operaciones de apuestas online en Colombia, comenzó con una donación al Hospital Universitario del Valle en Cali. 11.5 millones de pesos fueron donados por la empresa de juegos de suerte y azar para la compra de equipo médico y de protección para ayudar a los médicos saludables y valientes que han estado en la primera línea de la lucha contra el peligroso virus desde el comienzo de la pandemia. Esta es la primera de una serie de donaciones dentro del paquete de 50.000.000 de pesos que Mozzart Bet ha preparado para la lucha contra el Covid-19.

El Hospital Universitario del Valle, Evaristo García, es responsable del territorio del Departamento del Valle del Cauca, que tiene una población de casi 5 millones de habitantes. La actuación de los médicos de este hospital fue una de las mejores noticias que se pudieron escuchar en estos días - además de la atención y el tratamiento diurno y nocturno de los pacientes con diagnóstico de Covid 19 en este hospital, los médicos y el personal médico salvaron la vida de la bebé prematura Samara Toro Pillimue. Samara vino a este mundo con un peso de 1400 gramos, y aunque sus padres dieron positivo al corona virus. El dedicado personal del hospital salvó a la bebé Samara con conocimientos y con una continua supervisión y cuidado, y después de 46 días fue dada de alta del hospital para estar con sus padres.

"Queremos agradecer a Mozzart Bet Colombia por su gran generosidad y muestra de solidaridad, el Hospital Universitario del Valle, en cabeza del Gerente General, Dr. Irne Torres Castro, aprecia este recurso que le entregan hoy a la institución, su apoyo es invaluable para nosotros en esta época de pandemia que atraviesa el mundo, estos recursos se invertirán en las necesidades que requiere esta lucha diaria que afronta este hospital contra la Covid-19" dijo Patricia Quintero, subgerente administrativa, HUV.

La donación también contó con la presencia de la estrella de Internet Melanie Liz Arbeláez, reconocida Instagramer, quien señaló lo importante que son la solidaridad y la empatía en este momento difícil para nuestro planeta.



"La invitación de Mozzart Bet para ser parte de su hermosa campaña de donación a los más necesitados me tomó por sorpresa, pero inmediatamente dije que sí. Me encanta ver los rostros de satisfacción de estas personas y me motiva invitar a jóvenes como yo a compartir algo que les pueda ser útil y que contribuya a una mejor calidad de vida, que seguramente les traerá alegría a sus corazones", dice @Melanieliz1.

Como parte del paquete de ayuda de Mozzart Bet de 50.000.000 de pesos para la lucha contra el Covid-19, también se entregaron fondos a la Fundación Cardioinfantil y al Hospital de San José de Bogotá, y parte de los fondos se destinarán a los paquetes para los ciudadanos más vulnerables socialmente, que en cooperación con El banquete del Bronx, la Fundación María José y la Parroquia Inmaculada Corazón de María que también hicieron parte de este programa de donaciones.



Esta empresa es líder en el mercado de los juegos de azar en el sudeste de Europa, y es reconocida por sus actividades socialmente responsables. A nivel mundial, determinaron casi un millón de euros para la lucha contra el Covid en sólo cuatro meses. La empresa donó equipos médicos y de protección, respiradores, paquetes para los ciudadanos más afectados por la pandemia y para los trabajadores de la salud en los mercados en los que operan. También es interesante que toda la ayuda no financiera sea compartida por los empleados de esta empresa, mediante el voluntariado.