Jueza otorgó casa por cárcel a exnovio agresor de la diseñadora caleña Johana Rojas

"Le dieron casa por cárcel, pero la está cumpliendo a una cuadra de mi casa. Emocionalmente me ha afectado mucho, esta decisión ha perjudicado mi salud emocional", comentó la diseñadora caleña Johana Rojas tras conocer que a su exnovio, a quien denunció por violencia, le otorgaron medida de prisión domiciliaria.



Luego de que Johana denunció el pasado mes de septiembre que su expareja sentimental la agredió porque ella se negó a estar con él y de que las autoridades indicaron que había una orden de captura en contra del hombre, en las últimas horas la Fiscalía General confirmó que en los primeros días de noviembre él se presentó ante la justicia.



De acuerdo con lo detallado por el ente investigador, tras hacerse efectiva su captura, esta persona fue presentada ante un jueza penal, quien le imputó el delito de acceso carnal violento y le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia.



Tras conocer que su expareja se encuentra cumpliendo la medida a pocos metros de donde ella vive, la también empresaria aseguró que, aunque él no se le puede acercar, ella no se encuentra tranquila porque su salud se ha visto afectada y considera que "no se hizo justicia".



Lea además: Expiden orden de captura en contra del agresor de la diseñadora caleña Johana Rojas



"Determinaron que no es un riesgo para la sociedad y desestimaron otros dos casos, uno por violación y otro por agresión. Un fiscal intentó que lo enviaran a la cárcel, pero no se logró; es muy duro porque uno no ve que se haga justicia", dijo Johana a El País.



Según comentó la diseñadora de modas, tras haber sido agredida por su excompañero sentimental y de haber iniciado un proceso psicológico y psiquiátrico, fue diagnosticada con depresión y ansiedad, por lo cual, junto a su familia decidió que se irá de Colombia pronto.



Cabe recordar que Johana tiene el Síndrome de Li-Fraumeni, una condición que hace su cuerpo más vulnerable a la enfermedad. A los 12 debió asumir que le amputaran la pierna izquierda para frenar un osteosarcoma, la diseñadora se encuentra esperando que le autoricen una nueva prótesis para irse de Cali.



"No tiene sentido que la prisión domiciliaria sea a una cuadra de mi casa, después de la denuncia no sé ni quiero saber nada de él. Hemos decidido que lo mejor es que me vaya del país; el próximo año, en cuanto tenga mi nueva prótesis, me voy del país", precisó.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La diseñadora caleña denuncio a través de sus redes sociales haber sido agredida por un excompañero sentimental luego de que se negó a estar con él.



De acuerdo con el relato de los hechos compartido por Johana, ambos coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común y luego de que este terminó, ella, junto a otros conocidos, continuaron la celebración en una discoteca de Cali.



"Salí al cumpleaños de un amigo y ahí estaba mi exnovio con quien terminé hace 2 años, con él nunca hablamos, no tenemos ningún tipo de comunicación, pero ese día coincidimos", indicó Johana.



En la madrugada del domingo, Johana y varios de sus amigos decidieron "rematar" la celebración en la casa de su exnovio y fue ahí donde, hacia las 5:00 a.m., el hombre la agredió porque ella no quiso tener ningún tipo de encuentro con él.



"Me agarró a golpes, me agredió porque no quise estar con él", relató la diseñadora mientras compartió imágenes que dan cuenta de la agresión sufrida.