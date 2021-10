Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt tuvieron en Cali su 'conversación pendiente'

La Feria Internacional del Libro de Cali tuvo espacio para presentar ‘Una Conversación Pendiente’, un reportaje dirigido por el escritor Juan Carlos Torres y donde se cuentan las versiones de parte de la historia del conflicto armado colombiano desde la perspectiva de la ex senadora Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por más de 6 años por la guerrilla de las Farc y el expresidente Juan Manuel Santos.



Bajo la coyuntura de la búsqueda de esclarecer la verdad sobre la historia del conflicto armado del país, el libro propone un ejercicio de memoria frente a los hechos sucedidos en momentos importantes de la historia colombiana.



“Lo que hace este libro importante o novedoso es el enriquecimiento que da la conversación, porque una cosa es contar uno su versión de la historia y otra cosa es poder contrastar con alguien que vivió circunstancias similares y que puede recordar algo, refutar algo y a veces entre todos investigar algo y así llegar a una versión de la verdad”, comentó Juan Carlos Torres, escritor del libro.

En el texto se tocan diversos temas de la historia política del país durante los últimos 50 años, como la opinión en cuanto al comportamiento del expresidente Andrés Pastrana frente a la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016. También se lográn evidenciar las relaciones políticas que se han presentado a través de la historia y la forma como cada uno de los protagonistas logran entender lo que ha sucedido.



Durante el conversatorio se habló de algunos errores presentados en los periodos de mandatarios pasados, como el de Ernesto Samper y de los cuales se logró concluir que se deben tener en cuenta los errores para afrontar de una manera distinta las problemáticas actuales. “Es importante tomar las decisiones económicas correctas de cara a un mundo que se está transformando (...) y donde Colombia puede llegar a jugar un rol extraordinario. Pero sí tenemos que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos”, expresó Betancourt.



Uno de los temas infaltantes cuando se habla de la historia política de Colombia es la corrupción, y cómo esta se ha desarrollado durante los distintos gobiernos que han dirigido el país. Además, cómo afrontar este tipo de problemática, pues “el narcotráfico ha sido una guerra que se ha perdido y no solamente en Colombia, sino en el mundo. La corrupción en Colombia se ha alimentado por el efecto de la prohibición y mientras no afrontemos este problema con determinación y valentía ese problema lo vamos a tener”, expresó el ex mandatario.



En el libro y durante el conversatorio se puede evidenciar que Santos y Betancourt se han visto relacionados políticamente en distintos espacios.



También se notan las similitudes que tienen los personajes al momento de opinar sobre algunas figuras politicas del país y sin duda la más notoria es la afinidad hacia la negociación con los grupos insurgentes en búsqueda de una solución para establecer la finalización del conflicto.



Sin embargo, entre los exponentes hay posisiones distintas frente a hechos importantes que han sucedido en el país, “eso es lo que queremos trasmitir en este libro, el contraste entre dos versiones de la historia de dos personas que estuvieron muy cerca a las acciones que marcaron la historia y cómo pueden estar de acuerdo en unas cosas y al tiempo en un amable desacuerdo, y esto se puede ver en el cápitulo ‘Un elefante en el jardín’”, expresó el periodista Torres.