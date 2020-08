Joven denuncia que recibió multa por violar el toque de queda pese a mostrar factura de un restaurante

Natalia Moreno Quintero

Una joven caleña a quien le fue impuesto un comparendo por violar el toque de queda, a pesar de mostrar la factura de un restaurante al que asistió y que la exime de la sanción.



La mujer relató que se dirigió con su esposo al Parque del Perro a departir y alrededor de las 10:30 p.m. tomaron rumbo a su vivienda. En la Carrera 10, a la altura del CAI del barrio Obrero encontraron un puesto de control, donde un policía les solicitó los documentos y el permiso para circular después de las 10:00 p.m.



"Le pasamos las facturas, que eran los soportes que teníamos para poder circular. Nos dice que estos documentos no sirven para nada y que nosotros qué hacemos violando la norma", dijo la joven.



Cabe resaltar que a partir del decreto 4112.010.20.1424 del 12 de agosto de 2020, las personas que exime de las sanciones correspondientes al pico y cédula o toque de queda a las personas que muestren una reserva o factura de compra de un restaurante o de los autocines.



"Nos puso un comparendo a mi esposo y a mí, que asciende a la suma más o menos de $2 millones. Nosotros no firmamos el comparendo porque no estuvimos de acuerdo y se nos llevaron la moto", indicó la mujer.

Ante este hecho y las denuncias de otros ciudadanos que también fueron sancionados bajo las mismas condiciones, el general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que convocó "a las personas que fueron notificadas a comparecer ante un inspector de policía. Se aperturó una investigación y, como garantías al principio de imparcialidad, de transparencia, he dispuesto apartar del cumplimiento de las funciones a este uniformado".



De otra parte, Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali, manifestó que se capacitará a los uniformados en torno a los decretos que se han emitido para garantizar su cumplimiento.



"Acabamos de coordinar, con la Policía Metropolitana, la capacitación de todos los agentes de policía que están a cargo de la imposición de los comparendos. Igualmente, la actualización de todos los contenidos de los decretos que tenemos (...) y, adicionalmente, la ciudadanía tiene unos recursos. Cuando el agente de Policía le impone el comparendo, la palabra comparendo lo que traduce es que debe comparecer ante el inspector de policía para que, en el marco del debido proceso, sustente si no está de acuerdo con la decisión del comparendo para que el inspector lo analice y tome la decisión final", indicó.