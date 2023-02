Joven caleña fue asesinada y lanzada al río Cauca; el padre de su hijo es sospechoso

Un nuevo crimen contra una mujer sacude a la capital del Valle. En las últimas horas las autoridades hallaron el cuerpo de Yuliana Loaiza, una joven de 24 años quien había sido reportada como desaparecida por su familia el pasado 26 de enero.



Según las investigaciones, la mujer había salido de su casa en el barrio Calimío, en el oriente de Cali, luego de recibir una llamada de su pareja sentimental, quien es el principal sospechoso del crimen.



El padre de la víctima asegura que este hombre, con el cual la mujer tuvo un hijo de seis años, la amenazaba con asesinarla si terminaba la relación. "Ese hombre le decía que no podía vivir con nadie más. Que si lo dejaba la mataba. Una vez la encerró con el niño y ella tuvo que llamarme", relató en diálogo con Blu Radio.



Las autoridades se encuentran en la búsqueda del presunto feminicida. Por el momento, no hay pistas sobre su paradero.



Según el comandante de la Policía de Cali, José Daniel Gualdrón, todavía no se ha esclarecido la forma en que la joven fue asesinada. "Dentro de la inspección técnica del cádaver se estableció que no tenía signos de violencia. Ya será Medicina Legal la que determine qué fue lo que pasó en este caso", explicó.