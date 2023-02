Es un peligro para la sociedad: juez envía a la cárcel a John Poulos por feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios

El juez 59 de control de garantías de Bogotá, quien consideró a John Poulos como un peligro para la sociedad, ordenó enviar a la cárcel al estadounidense por ser el único señalado del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, quien fue hallada sin vida dentro de una maleta en la madrugada del 23 de enero, al interior de un contenedor de basuras en la localidad de Fontibón.



El juez avaló completamente la petición hecha por el fiscal del caso, señalando que en una ocasión el detenido intentó evadir la justicia escapando del país. Esto, teniendo en cuenta que Poulos fue capturado en el aeropuerto de Panamá, mientras intentaba abordar un vuelo que lo llevaría a Estambúl, Turquía.



En dicha ocasión, el ciudadano estadounidense apagó el celular el domingo 22 de enero y borró las cuentas de redes sociales para que así los familiares y allegados de Valentina no lo contactaran. Esto, significó para el juez, que John no quiso presentarse ante las autoridades.



Además, tuvo en cuenta las gravedad de los delitos que se le imputaron -feminicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios- y la condena de 60 años de cárcel a la que se expone, sin posibilidad de ser reducida, pues se debe anotar que la ley indica que el feminicidio no tiene subrogados penales.



Conforme a esto, el funcionario judicial decidió dictarle la medida de aseguramiento en centro carcelario para que de este modo Poulos siga presentándose ante las autoridades.



El juez de control de garantías también consideró que el ciudadano estadounidense no respeto de ninguna manera la integridad de la DJ Trespalacios, pues intentó ocultar el teléfono de la jóven, arrojándolo a un parque en la localidad de Fontibón, en Bogotá.



“Él y no otra persona fue quien cometió estos lamentables hechos. De esta manera queda demostrada la primera conducta punible y la participación en lo referente al feminicidio”, dijo el juez al advertir sobre la gravedad de los hechos materia de investigación.



Cabe resaltar que este jueves, durante la audiencia, el abogado de John Poulos, Juan Manuel Falla, cuestionó la argumentación de la Fiscalía, señalando que su defendido cuenta con arraigo y estaba dispuesto a atender a las autoridades para que se esclareciera este caso.



Sin embargo, expresó que en caso de que fuera enviado a la cárcel, se le brindaran las medidas de seguridad y protección pues existe un gran riesgo de ser agredido y hasta asesinado en prisión. Ante esto, pidió que siga detenido en el Búnker de la Fiscalía.