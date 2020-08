Jorge Iván Ospina en Twitter: ¿qué tan acertada es su comunicación en esa red social?

Alejandro Cabra Hernandez

“Perdedor”. “Siempre sale un desinformado a la calle”. “Equivocado”. “En ocasiones salen imbéciles a la calle”.



En el exacerbado sin fin de palabras de Twitter, frases como las anteriores podrían ser de poca trascendencia. Pero otro es el significado que adquieren cuando son escritas por el Alcalde.



Es por eso que, desde ese espacio virtual, varios ciudadanos le han reclamado a Jorge Iván Ospina cuando le responde “de mala manera” a quienes no están de acuerdo con él, incluidos periodistas, por lo que este jueves la Fundación para la Libertad de Prensa le envió un comunicado.



¿Tiene que ver esa actitud con el carácter del Mandatario caleño? ¿Hace parte de una estrategia política? ¿Se debe asesorar mejor el Alcalde de Cali en materia comunicacional?



“Pienso que es un mecanismo de defensa agresivo, pero sobre todo sobrador, uno no puede gobernar sin la opinión de los demás y mucho menos pordebajear a quienes no están de su lado. Todo lo contrario, debe acoger a los que no están de acuerdo con él y responder con respeto, demostrando que, a pesar de las diferencias, puede responderle a cualquiera”, plantea Stefanía Gaviria, politóloga de la Universidad Javeriana de Cali.



En su opinión, en la actualidad las redes sociales no solo son utilizadas para influenciar sino también para democratizar y politizar, de manera que “cada vez los ciudadanos son más activos y ante esto los gobernantes deben proyectar una buena postura y pensar con cabeza fría lo que escriben”.



“Entiendo que él (Ospina) se sienta saturado por el afán del día a día y más en este momento coyuntural. Sin embargo, no se puede avalar o justificar su forma de responder a los actores de la sociedad. Debe ser consecuente cuando en sus discursos invita al civismo, al respeto y a la unión y debe controlar sus emociones a la hora de responder”, agrega la politóloga.



A su vez, Jaime Gutiérrez, director de la Revista Innopolítica, asegura que los tuits del Mandatario, quien suma 121.000 seguidores en esa red social, obedecen a su forma de ser, pero sobre todo a una estrategia política de quien en este segundo período de gobierno tiene más edad y más experiencia.



Ospina “quiere polarizar y saber desde temprano quiénes son sus contradictores y sus detractores y quiénes son sus partidarios y lo apoyan no solo en las redes sociales sino también en el escenario de tierra. Es decir, quiere identificar lo que en consultoría política se llama ‘los otros’ y que sus seguidores los identifiquen, y polarizar el mensaje con el fin de lograr un apoyo digital masivo, pero también de movilización en tierra”, añade el experto.



Según Gutiérrez, más allá de los regaños que el Alcalde recibe ante sus respuestas “salidas de tono”, la estrategia está funcionando “porque están empezando a destaparse las cartas de quienes no están con él, para no darles oportunidad de crecimiento político” de cara a las próximas elecciones congresionales y no cometer el “error” de su primer período de gobierno de no dejar un sucesor “viable” a la Alcaldía.



El consultor político tampoco descarta que el Mandatario caleño busque parecerse a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien a lo largo de su trayectoria pública y por su historia personal ha logrado consolidar en esos espacios virtuales una base comunicacional muy firme de seguidores y replicadores, pero advierte que homologarla no implica que para Ospina los resultados “vayan a ser los mismos”.



Ahora bien, para el secretario de Gobierno de Cali, Jesús Darío González, en Twitter hay personas que opinan de política y políticos “que usan ciertas circunstancias para generar maledicencia, falsa noticia, lo que el Papa Francisco llamaría cizaña”, por lo que plantea que la polémica hay que situarla en un contexto de democratización de las posibilidades de comunicación, pero que también se han vuelto más agresivas y más violentas.



“Muchas veces detrás de estos asuntos hay estigmas, estereotipos, fobias, odios sociales o disputas políticas. Entonces yo sitúo este hecho como un contexto en el cual toda la ciudadanía, y por supuesto los agentes institucionales, tenemos que racionalizar ese lugar (las redes sociales). No creo que podamos acostumbrarnos, y también entiendo al Alcalde, a que se viole la dignidad de las personas, de las instituciones, de las gestiones colectivas, de las comunidades, y decir que las redes son así y que uno tiene que tolerar, adaptarse mansamente y darle un tratamiento como de loco a aquel que está haciendo manifestaciones muy delicadas”, señala el funcionario.



Según González, no es que el Mandatario caleño “sea distante de autocriticarse y de recibir la crítica, porque los gobiernos son humanos y nos equivocamos”, sino que hay personas “que han tenido altas responsabilidades y dignidades en la región haciendo aseveraciones de las cuales no son ingenuos sino que son aseveraciones provocadoras, temerarias, procaces y que buscan desvirtuar la opinión pública y generar entornos de zozobra y malestar que desdicen de un sentido deliberativo de la verdad o que generan acusaciones y que hacen de una red una ámbito desequilibrado de justicia, entonces no estamos hablando de un ciudadano desconocedor”.



Finalmente, José Joaquín Bayona, profesor de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos en la Universidad del Valle, dice que dada la pandemia del Covid-19 hay un “ambiente emocional exacerbado”, por lo que hace un llamado a la unión y a que todos los estamentos de la sociedad, incluidos los gobernantes, los líderes de opinión y los periodistas “se preocupan más por la forma que por el contenido”.



“Creo que están exagerando en esta especie de andanada contra el Alcalde porque de pronto dijo imbécil o subió el tono de la voz. Ante una situación que es de vida o muerte, debemos unirnos y no enredarnos en cosas menores que lo que hacen es separarnos, porque la situación es de vida o muerte. Hay que preocuparse por verdaderos problemas y no por una palabra que trasgredió el límite”, puntualiza Bayona.

Rechazan “hostigamientos” de Ospina

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó “los hostigamientos” del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio como funcionario público.



Así lo dio a conocer ayer en un comunicado público en el que relata que el pasado 16 de agosto el periodista José Marulanda compartió una publicación en Twitter en la que la reportera Juliana Ramírez hizo dos preguntas relacionadas con el caso del asesinato de cinco menores de edad en el barrio Llano Verde, ocurrido el 11 de este mes.



“Marulanda cuestionó las acciones del alcalde, Jorge Ivan Ospina, y su gabinete para resolver este caso. La respuesta pública de Ospina, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue ‘en ocasiones salen imbéciles a la calle’”, indica la versión de la Flip.



Y agrega que “no es la primera vez que el Mandatario responde de forma sarcástica, confusa y desobligante cuando los periodistas publican información o hacen cuestionamientos sobre su gestión en temas que revisten alto interés público para la ciudadanía”.



La Fundación señala que tuvo conocimiento de seis situaciones más que involucran a otros cuatro comunicadores y que, según el ente, se han presentado desde que Jorge Iván Ospina estaba en campaña para acceder al primer cargo de la capital del Valle y que pondrá el caso en conocimiento del comité de ética del Partido Verde, al cual pertenece el Alcalde.