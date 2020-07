Ivermectina, ¿sí o no?: sigue el debate por el uso del medicamento como tratamiento del covid-19

Natalia Moreno Quintero

No cesa el tire y afloje entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional por la propuesta del uso de la Ivermectina en pacientes con Covid-19 en el Valle del Cauca.



Luego de que la Alcaldía de Cali y la Gobernación anunciaran que recurrirían al medicamento y se le entregara al presidente Iván Duque el protocolo a través del cual se realizaría este experimento, el Ministerio de Salud anunció que no respalda la utilización de este antiparasitario para tratar a los enfermos con covid.



A través de un comunicado respaldado por el Invima, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la Asociación Colombiana de Infectología, el Minsalud informó que la Ivermectina no está recomendada para el tratamiento de Covid-19, salvo si se usa dentro de un estudio clínico aprobado por el Invima.



Según las cuatro entidades, no existe evidencia científica sobre la efectividad del medicamento para combatir la enfermedad.



“La Ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el Covid-19. Por lo anterior, el Gobierno no recomienda su uso”, señaló el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Alexánder Moscoso.



Ese pronunciamiento lo respalda la Organización Panamericana de la Salud, según la cual, los resultados de la Ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con Covid-19”.

El IETS, por su parte, hizo una referenciación con doce agencias e instituciones internacionales acerca de este uso de la Ivermectina, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y el Centro Europeo para la Prevención y Control de enfermedades. Ninguna recomendó su uso en covid.



La Ivermectina fue excluida además por la OMS del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso, diferente a lo que pasó con la hidroxicloroquina.

El Invima advirtió que el uso de Ivermectina solo debe darse en un estudio clínico, por lo que autorizó al Centro de Estudios de Infectología Pediátrica a realizar el experimento.

De igual forma, organizaciones académicas y científicas han advertido que el medicamento no está suficientemente probado en pacientes con Covid-19 y puede tener efectos secundarios.



“A la fecha, no se cuenta con evidencia de estudios clínicos controlados que avalen su uso en esta indicación. La eficacia en modelos preclínicos (que no implican pruebas en seres humanos), no necesariamente significa que exista efectividad en pacientes que sufren la enfermedad”, señalaron.



Por su lado, el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas en el Valle del Cauca, Míchel Maya, señaló que el uso del medicamento se ha tergiversado.



“La gente ha entendido que esto sirve para prevenir el covid, cuando esto puede generar problemas hepáticos, intoxicaciones, mareo, diarrea e, inclusive, problemas renales. Es un medicamento, no se puede consumir como si fuera una aromática”, dijo Maya.



Ante esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó que, teniendo en cuenta el panorama complicado en la atención de pacientes y que aún no se consolida el desarrollo de una vacuna contra el virus, se debería considerar la utilización de este medicamento.



“Debemos construir toda la terapéutica posible para evitar la calamidad. Esta es una molécula que se usa hace 40 años, con pocos efectos colaterales, con una interacción medicamentosa que no pone en riesgo al paciente y que, sin embargo, podría reducir las complicaciones del paciente positivo de covid”, dijo.

Polémica por video de concejala

Una polvareda generó un video de la concejala María Isabel Moreno consumiendo Ivermectina, tras el anuncio de la Alcaldía de tratar a pacientes de covid con esta medicina, lo que generó un aumento en su compra.



Ante esto, Moreno argumentó que el video fue “sacado de contexto”. Aseguró que no tiene Covid-19 y que toma el antiparasitario hace seis años por recomendación médica. “Entiendo la gran irresponsabilidad de la automedicación, por eso reitero que en ningún momento he invitado o invito a los caleños a hacerlo”.