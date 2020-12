Ivermectina para covid-19: estudio en Cali no dejó resultados alentadores

Andrés Camilo Osorio

La ingesta de ivermectina no contribuye a disminuir el número de días en los que se presenta sintomatología leve entre los pacientes de Covid-19.



A esta conclusión llegó el equipo de investigadores del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, Ceip, que realizó pruebas con este medicamento en aras de encontrar una fórmula para tratar a los pacientes de esta enfermedad .



Eduardo López, director científico del Ceip, señaló que el estudio se adelantó proporcionando dosis de 1,5 gotas por kilo del paciente, durante cinco días.

"Desafortunadamente no hubo ninguna diferencia significativa en el número de días en el que las personas tuvieron síntomas después de ingresar al estudio. Las personas tenían síntomas leves que disminuyeron lentamente durante 11 o 12 días y tuvimos reacciones muy similares en los dos brazos (del estudio), pues a 200 personas se les dio placebo y otras 200 recibieron dosis de ivermectina", señaló López.



No obstante estos resultados, el Director Científico del Ceip señaló que "no podemos ser tan concluyentes ni radicales en decir que se cierra la puerta para este medicamento. Hay otros estudios andando en otras partes del mundo, con diferentes dosis y esquemas, por lo que habrá que esperar esos resultados para tener una respuesta definitiva".



En ese sentido, López fue enfático en indicar que "no hay suficiente evidencia para recomendar el uso generalizado para tratar personas con síntomas leves de covid en los primeros días de la enfermedad".