Investigaciones contra Jorge Iván Ospina y Emcali terminarían en dos o tres años

A nueve meses de culminar la Administración de Jorge Iván Ospina, desde varios sectores cívicos y políticos de Cali se preguntan ¿Cuándo se darán a conocer los resultados finales de las investigaciones que realizan los entes de control a la Alcaldía de Cali y Emcali?



Más aún cuando la Contraloría ordenó el embargo de cinco cuentas y siete bienes del alcalde Jorge Iván Ospina y congeló otras 21 cuentas bancarias de funcionarios implicados en una presunta red de corrupción en la Alcaldía y Emcali.



Según, Alexandra Cárdenas, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, las indagaciones preliminares tienen un tiempo de seis meses para recolectar las pruebas; a partir de la apertura del proceso se podría estar demorando entre un año o dos años para tomar la imputación. “Creo que en dos o tres años se estarán dando decisiones finales”, dijo.



Según la funcionaria ahora lo que viene es que los implicados y el Alcalde Jorge Iván Ospina ejerzan su derecho de defensa en el debido proceso en las investigaciones que se le adelantan.



“El tema de una suspensión es una de las facultades que puede tener el Contralor de la República, él determinará. La Fiscalía podrá adelantar las investigaciones pertinentes”, dijo.



¿Y qué pasa si termina esta Alcaldía y no se culminan los procesos de investigación? Según Cárdenas las personas implicadas tendrán antecedentes fiscales y deberán pagar por el detrimento que se establezca en el fallo de responsabilidad fiscal.



Los contratos investigados por este ente de control ascienden a más de $700.000 millones.



Según la Contraloría el embargo de las cuentas y bienes del alcalde Jorge Iván Ospina, como de los funcionarios de Emcali y la Alcaldía implicados en una presunta red de corrupción, se prolongaría hasta el final del proceso.



“Si es un fallo con responsabilidad fiscal, las medidas se seguirán adelantando en el proceso de cobro coactivo y se harán efectivas. En caso que se demuestre que la persona no es responsable simplemente se ordena el desembargo”, anotó.



Frente al embargo de las cuentas y bienes el alcalde Jorge Iván Ospina señaló en un boletín de prensa que no existe un fallo, no existe una sanción, no existe alguna evidencia que se haya perdido algún tipo de recurso. “Pero la Contraloría en una decisión preventiva, que tiene derecho a adelantar, ha congelado las cuentas del Alcalde y yo entiendo y asumo la decisión tomada”, sostuvo.