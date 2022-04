Investigación del accidente que sufrió Freddy Rincón quedó en manos de la Fiscalía

La Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que entregará el material probatorio del accidente de este lunes, que involucra una camioneta en la que se transportaba el exfutbolista Freddy Rincón y un bus del MÍO, a la Fiscalía General de la Nación para que continúe con las investigaciones y esclarezca lo sucedido.



Así lo confirmó la secretaria de Movilidad encargada, María del Mar Solanilla: “desde nuestro equipo de Criminalística y en el marco de sus competencias de policía judicial, se realizó toda la recopilación en campo de los elementos probatorios. Aportamos videos, registro fotográfico, el informe policial del accidente de tránsito y las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor del MÍO y a una de las acompañantes de la camioneta”.



Adicionalmente, la funcionaria manifestó que “acompañamos a las familias y a todas las personas cercanas al exfutbolista y al conductor del Sistema de Transporte Masivo que estuvo implicado en el siniestro vial”.



Aún no se conoce el paradero ni la identidad del cuarto sujeto que se movilizaba en el vehículo, sin embargo, desde la Secretaría también informaron que cualquier descubrimiento que se pueda realizar en la investigación al respecto, queda en manos del cuerpo competente de la Fiscalía y que desde su Área de Criminalística solo se enviará el material probatorio y no se avanzará más al respecto.



Cabe señalar que este hecho, que se presentó en la madrugada del lunes, perjudicó también una vivienda ubicada en la esquina de la Calle 5 con Carrera 34, la cual fue golpeada en una de sus columnas por el bus del MÍO. Al parecer, la vivienda podría colapsar por los daños presentados en su estructura.



Hasta el momento se ha podido confirmar que el accidente, ocurrido sobre las 4:37 a.m. del lunes, se habría producido después de que la camioneta, de placas UGR 410 que presenta varias multas que ascienden a la suma de los $4 millones de pesos, habría ignorado el semáforo en rojo en la intersección en la que se encontraría con el bus del Sistema Masivo, el cual sí tenía el semáforo en verde, lo que le permitía su paso. En el lugar se pudo realizar la prueba de alcoholemia al conductor del MÍO y a una pasajera de la camioneta, ambas salieron negativas. Hasta ahora se desconoce quién conducía el vehículo tipo camioneta en el momento de los hechos.