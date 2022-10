Invasiones en Cali: Alcaldía adelanta operativo de desalojo en el corregimiento de Navarro

Desde las primeras horas de este jueves las autoridades hacen presencia en el corregimiento de Navarro, donde realizan operativos de desalojo de los habitantes de los asentamientos irregulares Palenque, La Conquista y Estambul.



Aunque los habitantes de estas invasiones realizaron un plantón el miércoles en el CAM para pedir que no se les desaloje, la Alcaldía informó que, a pesar de que se realizó una mesa de diálogo con los manifestantes, el desalojo sí se va a llevar a cabo.



Es por eso que, con el fin de realizar el desalojo de las invasiones en la Hacienda Aldovea, funcionarios de la Alcaldía junto a más de 1.600 uniformados de la Policía llegaron al sector para adelantar las labores.



Sin embargo, los habitantes de las invasiones han realizado un cadena humana, con menores de edad incluidos, en la zona para oponerse al desalojo.



Está es la situación en el sector La Conquista, dónde alrededor de 1500 familias que construyeron ilegalmente la zona serán desalojadas por las autoridades. Más de 1600 policías se encuentran listos para realizar el operativo.



Incluso, en el sector se presenta una tensión entre la comunidad y las autoridades porque, aunque funcionarios de la Secretaría de Seguridad afirman que este jueves se deben realizar los desalojos, los habitantes dicen que en el diálogo del miércoles se acordó no adelantar el desalojo.



​A pesar de la insistencia de los habitantes de las invasiones de que no se les desaloje, las autoridades iniciaron las labores con el corte de redes eléctricas en la invasión de predios en el corregimiento de Navarro.



Las autoridades indicaron que, para realizar el proceso de restitución de las más de 30 hectáreas que han sido ocupadas de manera ilegal, en la zona también hay presencia de funcionaros de la Personería de Cali y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



"Nos están tratando como un objeto, la mayoría de los que estamos acá somos desplazados de la Costa Pacífica y si nos sacan no tenemos para donde irnos. No queremos albergue, lo que queremos es que nos den una vivienda digna", comentó una de las personas que vive en las invasiones.



​Los habitantes de estas invasiones están ubicados en la Hacienda Aldovea, un predio de más de 30 hectáreas que la Alcaldía intervendrá con la participación de 1.600 hombres de la Policía Nacional.



Hay que recordar que, además del plantón en el CAM, estas mismas personas realizaron una manifestación el día lunes en inmediaciones del colegio Nuevo Latir, logrando el aplazamiento de la fecha de desalojo que estaba pactada para el 4 de octubre.



Frente a la petición de estos ciudadanos de que no se les obligue a abandonar la invasión, el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, aseguró que se instalarán espacios de conversación.



”En estas mesas se hablará de posibles reubicaciones, soluciones de vivienda y empleabilidad de estas personas”, dijo Dranguet.