Inicia vacunación de mayores de 20 años en Cali, esto debe saber

A partir de este sábado la población de entre 20 y 24 años podrán vacunarse en el país. Después de conocer este anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, Cali se preparan para inocular a aproximadamente 182.342 personas que hacen parte dentro de este grupo de edad.



Desde la Secretaría de Salud de Cali se acogen al llamado y, aunque en días pasados había escasez de biológicos para primeras y segundas dosis, la jefe de despacho, Miyerlandi Torres, aseguró que ya llegaron 20.000 biológicos que serán destinados para primeras dosis en este grupo poblacional, además de continuar con la inmunización de la población a partir de 25 años.



Las dosis ya están distribuidas en todas las IPS y “con esta cantidad de biológicos esperamos dar respuesta a la población que todavía hace falta por vacunar y dar inicio a la nueva etapa de 20 a 24 años. Vamos a trabajar para dar respuesta durante este fin de semana y esperaremos a que llegue nuevo biológico para que continuemos con ese ritmo y ese alto rendimiento de productividad, de lo contrario trabajaremos hasta agotar los 20.000 biológicos recibimos”, puntualizó.

Lea también: Cali recibió 20 mil dosis de vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca



En ese mismo sentido, la funcionaria comentó que los megacentros este fin de semana estarán funcionando -hasta agotar existencias-, y el Estadio Pascual Guerrero no estará en servicio el domingo. Además se informó que no se estarán adelantando jornadas nocturnas de vacunación debido a la poca disponibilidad de biológicos.



Asimismo, Torres anotó que se espera la llegada de más biológicos para así poder seguir con buen ritmo.



Entretanto, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que en el departamento ya está todo listo para que los jóvenes acudan a vacunarse. “Todos los mayores de 20 años que no han sido vacunados en el departamento deben acercarse a recibir su primera dosis, hay que recordar que la vacuna requiere dos dosis”, dijo.

Un grupo poblacional estratégico



La epidemióloga y docente de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, afirmó que este “es un grupo de población muy importante porque los jóvenes tienen mayor interacción social, tienen mayores contactos y pues desde hace varios meses sabemos que ellos están muy atentos de cuando empieza la vacunación. Y es que ellos son los que van a proteger indirectamente a los adultos mayores o personas con comorbilidades con los que vivan, entonces esta es una población muy importante”, aseveró Osorio.



Por su parte, el infectólogo y director del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, Pio López, afirmó que se debe tener en cuenta que estamos en presencia de una nueva variante en el país, la cual está demostrada que afecta más a la población joven.



“Eso es otra preocupación. Por lo que, si no nos vacunamos todos, el virus va a tener más posibilidad de pasar de una persona a otra y va a tener la facilidad de multiplicarse. Permitiendo así que posiblemente aparezcan nuevas variantes”, indicó el especialista.



Los expertos consideran que esta es una nueva oportunidad para los jóvenes de dar ejemplo a la sociedad y así demostrar que la vacunación es el camino correcto para la lucha contra el covid.



“Creo que esta es una oportunidad más de la juventud de darnos ejemplo de la corresponsabilidad que tenemos en salud pública, vacunándose y apoyando a las personas en familia que aún no se han vacunado para que lo hagan”, puntualizó la epidemióloga Osorio.