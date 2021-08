Cali recibió 20 mil dosis de vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca

En la noche de este jueves fueron enviadas a Cali 20.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, biológicos que serán destinados para la aplicación de primeras dosis de la población priorizada en el Plan Nacional de Vacunación.



Así lo indicó la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres Agredo, quien dijo que las vacunas "ya están distribuidas en todas las IPS y con esta cantidad de biológicos esperamos dar respuesta a la población que todavía falta por vacunar y dar inicio a la nueva etapa de 20 a 24 años".



"Vamos a trabajar, a dar respuesta durante este fin de semana y esperaremos a que llegue nuevo biológico para que continuemos con ese ritmo y con ese alto rendimiento de productividad, de lo contrario trabajaremos hasta agotar los 20.000 biológicos de AstraZeneca que recibimos en horas de la noche", agregó.



Tomando en cuenta que el Ministerio de Salud dio apertura a la vacunación de la población de edades entre 20 y 24 años a partir de este sábado, la Secretaria de Salud de Cali apuntó que las personas en este grupo etario podrán ser inmunizadas bajo agendamiento en sitio, es decir, si se acercan a un punto de vacunación y hay disponibilidad de turnos y de biológicos recibirán su primera dosis.

Torres también señaló que actualmente hay disponibilidad de vacunas de AstraZeneca para primeras dosis y de Pfizer para segundas dosis.



"El fin de semana vamos a funcionar de acuerdo con el directorio de los megacentros y quiero informar que el Estadio estará cerrado el día domingo, pues con la apertura de sus puertas al público hay días que no podrá prestar el servicio para la vacunación", subrayó.



"Este fin de semana no habrá jornada nocturna, está suspendida. Vamos a estar en ciertos territorios en jornadas con compromisos previos, pero no vamos a estar disponibles en otros horarios por la poca disponibilidad de biológicos", finalizó.



Según cifras de la Secretaría de Salud de Cali con corte a este jueves 12 de agosto, en la capital del Valle del Cauca se han aplicado 1.036.372 dosis de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y Moderna. En total, 690.525 caleños ya completaron su esquema de vacunación.



Vea en el siguiente hilo de Twitter los horarios de los puntos de vacunación contra el covid-19 hasta este domingo 15 de agosto: