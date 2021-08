Inicia vacunación de mayores de 12 años en Cali

Este sábado se termina la espera para inmunizar contra el covid a los niños y adolescentes entre 12 y 14 años en el país. En total son 2.4 millones de colombianos que hacen parte de esta población y aunque desde hace varias semanas los mayores de 12 años diagnosticados con comorbilidades ya estaban habilitados para vacunarse, desde este sábado la inoculación es sin restricciones.



Así, con este grupo de menores de edad se da apertura total a la vacunación para todos los grupos priorizados en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. “A partir del sábado, tal cual lo anunció el presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y tras recomendación del Comité Asesor, se da apertura al último grupo de edad que quedaba pendiente en el Plan Nacional de Vacunación”, comentó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de Minsalud.



De esta manera, en Cali el proceso de vacunación en la población mayor de 12 años iniciará de acuerdo con la disponibilidad de biológicos que se tiene, y la inoculación se hará en los puntos y megacentros habilitados en la ciudad.



Al respecto, la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, especificó que ante la poca cantidad de biológicos, la vacunación en los sitios se llevará a cabo hasta agotar existencia.



La funcionaria relató que en Cali “tenemos -hasta este viernes- poca disponibilidad de biológicos para los mayores de 18 años, primeras dosis. Estamos agotando existencias de Astrazeneca y algunas pocas de Moderna. Para los niños y adolescentes de 12 a 17 años estamos vacunando con Pfizer, que también estará distribuida en los puntos de vacunación de la ciudad que los pueden encontrar en nuestras fuentes oficiales de acuerdo con la programación y horarios agendados. De tal manera que estamos trabajando en estos grupos poblacionales hasta agotar existencia”, apuntó.



Según el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, “ se necesita una masa adicional de personas vacunadas que nos ayuden a tener una mayor inmunidad colectiva que nos ayude a disminuir la velocidad de la transmisión”.

Cabe recordar que el único biológico autorizado para los menores de edad es el de la farmacéutica Pfizer. Para que puedan recibir dicha vacuna, los niños deben asistir al punto de inmunización acompañados por alguno de sus padres o representante legal, para que ambos firmen el consentimiento informado.



En este sentido, las personas podrán acudir a sus IPS o cualquier megacentro para ser inmunizados.



Este sábado estará habilitado para vacunar con Pfizer a los caleños entre 12 y 17 años, embarazadas y para segundas dosis, el Estadio Pascual Guerrero, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; así también La 14 de Calima y Pasoancho, el Centro Comercial Unicentro, Premier Limonar; la Universidad Javeriana y Unicatólica, y la IPS Primero de Mayo, en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



En Cali, son 96.873 niños y niñas entre los 12 y 14 años que deberían vacunarse contra el covid. Hasta la fecha se han aplicado 7472 vacunas anticovid a esta población: 6.891 ya cuenta con primera dosis y 581 tienen con el esquema completo.



Se espera que en los próximos días, desde el Ministerio de Salud se envíen más biológicos para no disminuir el ritmo de vacunación. Según indicó el Director de Promoción y Prevención de Minsalud, Gerson Bermont, “hoy (este viernes) distribuimos 380 mil vacunas que estarán destinadas específicamente a este grupo poblacional”.

Biológicos seguros para los menores

Vacunar contra el covid a los menores de edad no tiene riesgo alguno. Así lo afirman los especialistas, quienes comentan que es necesario inocular contra el virus a los niños y adolescentes para poder alcanzar la inmunidad de rebaño.



“No vacunar a los menores de 18 años nos va impedir llegar a la inmunidad de rebaño, que es lo que queremos lograr. Aunque muchas veces la enfermedad en ellos no es tan grave, y las tasas de mortalidad, ingreso a UCI, son más bajas que pacientes de mayor edad, sí son transmisores de la enfermedad y eso hace que si no son vacunados vamos a estar en problemas en lograr el objetivo de la inmunidad”, explicó Juan Pablo Calle, infectólogo pediatra de Clínica Versalles.



Es por esto que invitó a los padres de familia y acudientes de los menores de edad a que accedan a la inmunización, pues las vacunas “han demostrado que son efectivas, seguras; es un grupo de edad que las va a tolerar muy bien y al fin a cabo las van a necesitar”.



De hecho, subrayó que los estudios realizados con los mayores de 12 años “mostraron un muy bien perfil de tolerabilidad y seguridad, sin mayores efectos adversos comparados con los estudios de adultos, que son efectos leves como dolor en el brazo, algo de fiebre días después, dolor de cabeza transitorio, pero en ningún caso algún efecto adverso severo”.



Por otro lado, el médico pediatra José Fernando Solarte, destacó la importancia de iniciar a vacunar a este grupo de edad porque “se van a proteger contra el covid y lo más importante es que van a ayudar proteger a las personas que están alrededor de ellos, a sus abuelos, papás”.



Además, Solarte, pediatra de Medicips, agrega: “los niños que habían estado restringidos de muchas actividades por la pandemia, la vacunación les va a permitir la posibilidad de que vuelvan a realizar sus actividades físicas y socializar”.



Llamado para los mayores de 50 años

Las autoridades de salud piden a las personas mayores de 50 años, que aún no se han vacunado, que acudan por su dosis, pues el covid está activo y el riesgo de contagio continúa, y todavía están pendientes por vacunar 2.700.000 personas en el país, que pertenecen a dicho grupo.



“Un mensaje de urgencia para la población mayor de 50 años. Necesitamos protegerlos, la variante delta está ganando terreno y puede ubicar a la población de mayor riesgo como son los adultos mayores y personas con comorbilidades”, señaló Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención de Minsalud.



Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, comentó que aún hay una amplia bolsa de personas susceptibles que pueden ser encontradas por Delta, “nos queda todavía 55 % de colombianos que todavía no se ha vacunado y muchos de ellos no han presentado la enfermedad”, manifestó.