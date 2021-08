Más de 104 mil caleños esperan segundas dosis de vacuna anticovid-19 

Aunque en el país van más de 34 millones de vacunas anticovid aplicadas, solo 14 millones de personas están verdaderamente inmunizadas contra el virus, ya que han logrado completar su esquema de vacunación (con las dos dosis o la monodosis de Janssen).



A la fecha es elevado el porcentaje de personas que están a la espera de recibir su refuerzo de vacuna, especialmente de Sinovac y Moderna, lo cual no ha sido posible por los retrasos en las entregas de estos biológicos.



De hecho, solo en Cali son 104.861 personas que están pendientes de completar su esquema de vacunación contra el covid. En total, 46.358 caleños están a la espera de su segunda dosis de Sinovac -a 30.906 personas se le s cumplieron los 28 días de aplicación de primera dosis en la semana del 16 al 22 agosto, y 15.452 deberían aplicarse la segunda dosis esta semana-; asimismo, 55.925 ciudadanos durante esta semana deberían completar su ciclo de vacunación con Moderna; 1871 personas están pendientes de recibir la segunda dosis de Pfizer, y 707, deben aplicarse el refuerzo de Astrazeneca.



Teniendo en cuenta la cantidad de personas que están pendientes por recibir la segunda dosis de vacuna, la jefe de cartera de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, precisó que en Cali actualmente se cuenta con “biológicos de Pfizer para los jóvenes de 15 a 17 años, para la población mayor de 18 años la vacuna de Astrazeneca y algunas dosis de Moderna. Continuamos sin vacunas de segundas dosis de Sinovac y Moderna. Hasta el momento no nos los han enviado desde nivel nacional”, indicó la funcionaria.

La próxima semana, del 30 de agosto al 5 de septiembre, a 84.309 personas en Cali se les cumple el tiempo para recibir la segunda dosis de la vacuna anticovid.

Y puntualizó que la ciudad tiene disponible un total de 90.658 vacunas -hasta ayer - “entre las IPS y la cava del Municipio tenemos disponibles 46.494 primeras dosis y 44.164 segundas dosis”, anotó.



Cabe destacar que aunque en los últimos días al país han llegado nuevos lotes de Astrazeneca, Pfizer y Moderna, todas han sido destinadas para primeras dosis.



Es de recordar que estos biológicos son entregados al departamento y después distribuidos a los municipios. Ante ello, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señala que el departamento ha recibido un número reducido de vacunas, “el sábado -21 de agosto- recibimos 14 mil dosis de Pfizer y casi 30 mil de Moderna, que es lo que se está poniendo esta semana. Estamos esperando que nos confirmen el día de la semana entrante que llega Sinovac segundas dosis que es lo que estamos esperando y no hemos tenido asignación adicional del Ministerio”, afirmó la funcionaria.



Asimismo, manifestó que a pesar de la escasez de biológicos en el país, “nosotros tenemos 12 municipios con más del 66% de la población vacunada, eso ha significado tener más de 60 días, en algunos, sin fallecimiento y sin casos, estamos tratando de cerrar los municipios pequeños con la vacunación completa y seguir descendiendo para poder darle agilidad”, dijo.



Actualmente, el 43% de la población vallecaucana ya recibió al menos la primera dosis de vacuna, el 24% de las personas ya tienen el esquema completo y a un 3% llega la cobertura completa de únicas dosis (con Janssen).



En este sentido, la Secretaria Lesmes, enfatizó que “es muy importante lograr una cobertura que supere el 50 % en los siguientes 30 - 60 días máximo para poder garantizar un inicio del fin de la pandemia”.

Según anunció Minsalud, 200 mil dosis de Sinovac se gestionaron con los privados para poder cubrir parte de las segundas dosis que se necesitan en el país.



Y para ello será clave poder completar los esquemas de vacunación, porque “cuando las personas solamente tienen una dosis de un esquema que se requiere dos -dosis- están parcialmente protegidos, entonces para completar la protección se necesita el esquema total de vacunación”, explicó el epidemiólogo Fernando De La Hoz.



Asimismo, Carlos Trillos, epidemiólogo, subraya que “para las vacunas de dos dosis, una no es suficiente; hay más riesgo de infectarse, requerir hospitalización, tener complicaciones o de morir, que si se tiene el esquema completo”.



Es por ello que ante la eventual llegada de un cuarto pico, complementó la Secretaria Miyerlandi Torres, es fundamental lograr la inmunización de la mayor cantidad de personas posibles para hacerle frente al mismo, “todos los biológicos que se apliquen en este momento se verán reflejados en la disminución de hospitalizaciones y muertes a causa del covid. Nos encontramos en el momento más oportuno para el incremento de las coberturas de vacunación”, recalcó.



Finalmente, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso también argumentó lo necesario de la vacunación: “Si me vacuno, tendré la inmunidad individual, pero adicionalmente voy a disminuir el riesgo de transmitirle a mi familia y voy a sumar para llegar a la inmunidad colectiva”.

Intervalos para completar esquemas

Los intervalos recomendados para las vacunas son los evaluados en los diferentes estudios y ensayos clínicos. Es así como actualmente, se tiene estipulado que la segunda dosis de Pfizer se debe recibir a los 21 días de haberse aplicado la primera; para la de Sinovac y Moderna, 28 días, y de Astrazeneca, hasta los 84 días.



Lo ideal es recibirlas en este rango de tiempo, pero si se supera -como ha sucedido con Sinovac- los especialistas afirman que no se pierde la protección.



No obstante, el epidemiólogo Robinson Pachecho, argumenta: “El sistema inmune tiene un comportamiento, y así fue como se desarrollaron las vacunas, te pongo una vacuna, creas anticuerpos, los anticuerpos tienen unos picos, empiezan a descender y antes que eso sucede se pone la segunda dosis, para que ese pico se mantengan estable, entonces si no se aplican esas dosis, la vacuna va a perder su efectividad en cada persona (...) Se necesita ser juiciosos y adherirnos a esos esquemas de vacunación”.