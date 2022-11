Hoy dejan de circular 700.000 vehículos: así será la segunda jornada de día sin carro y sin moto en Cali

A partir de las siete de la mañana de hoy se cumple en Cali la segunda jornada del día sin carro y sin moto programada por la Administración local.



Ningún vehículo particular podrá circular (con algunas excepciones) por doce horas y quienes incumplan la medida se arriesgan a una multa de $500.000 y la inmovilización del vehículo.



Durante la jornada los ciudadanos podrán movilizarse haciendo uso del transporte público como el MÍO, taxis, buses urbanos y otras alternativas como la bicicleta, patinetas eléctricas o caminar.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, reiteró que uno de los objetivos de esta actividad es promover medios alternativos de desplazamiento, que sean menos contaminantes. En la primera jornada del día sin carro 400 toneladas de CO2 se dejaron de emitir a la atmósfera.



“Se busca concientizar a la ciudadanía respecto a la movilidad sostenible, la importancia de utilizar otras maneras de transportarnos diferente al carro o la moto”, detalló.



Sin embargo, los comerciantes insistieron en que hay otras maneras de concientizar a los ciudadanos de la tarea de reducir la contaminación, sin necesidad de hacer restricciones a la movilidad que afecten los negocios.



En una encuesta realizada por Fenalco, gremio de los comerciantes, el 95 % de los empresarios consultados aseguró que las ventas, en la primera jornada del día sin carro realizada en septiembre, bajaron más de 60%, “esto porque el tráfico de público en el centro de la ciudad, los centros comerciales, los almacenes y restaurantes fue casi nulo; los establecimientos estuvieron vacíos este día, hasta las ventas online se vieron afectadas”, afirmó Octavio de Jesús Quintero Gómez, presidente Junta Directiva de Fenalco.

¿Quiénes están exentos de la norma?

Las autoridades definieron un listado con 28 excepciones. Entre los carros que pueden circular hoy están: ambulancias y todo vehículo destinado a la atención de emergencias, las fuerzas del orden público, los automotores de empresas de servicios públicos que hacen mantenimiento, los encargados de la recolección de basuras y de cadenas de abastecimiento, bebidas y medicina, los domiciliarios, medios de comunicación, entre otros.

¿El transporte escolar podrá operar?

De acuerdo al decreto expedido por la Alcaldía de Cali, se le permitirá circular a los vehículos de propiedad de los establecimientos educativos que presten el servicio de transporte escolar y cuenten con placa blanca o estén autorizados oficialmente por el plantel educativo. Sin embargo, muchos colegios harán trabajo virtual.

¿Cómo funcionará el MÍO?

El MÍO tendrá una flota de 690 vehículos a disposición de la ciudadanía. Serán 94 rutas (8 troncales, 6 circulares, 29 pretroncales y 45 alimentadoras). Metrocali informó que se contará con cicloparqueaderos denominados BiciMÍO (929), donde los ciudadanos pueden guardar la bicicleta, estos están ubicados en las terminales Menga, Paso del Comercio, Andrés Sanín, Calipso, Simón Bolívar, Cañaveralejo y la estación Universidades.

Préstamo gratuito de bicicletas

La Alcaldía dispuso varios puntos donde los ciudadanos podrán pedir prestada una bicicleta para su uso durante el día. El servicio se brindará en la Plazoleta Jairo Varela, en la Secretaría de Deporte, en la Secretaría de Movilidad y en el separador vial de la carrera 39 con calle 5.

También se dispuso un corredor seguro para la movilización exclusiva de los ciclistas, el trayecto va por la carrera 39 entre las calles 5 y calle 23.

¿Qué actividades se ofertarán?

Durante la jornada se realizarán actividades deportivas, lúdicas, recreativas y culturales. A partir de las 7:30 a.m. se llevará a cabo un bici paseo, que tendrá como punto de partida el Parque de las Banderas y hará un recorrido por la calle 5 para finalizar en la Plazoleta Jairo Varela. Desde las 7:00 a.m. hasta las 10 a.m. se realizarán actividades recreativas para niños y niñas en el Parque Longitudinal.

¿Qué hará el comercio?

Algunos almacenes darán incentivos a sus clientes durante la jornada. Por ejemplo, el Centro Comercial Único tendrá descuentos equivalentes al valor de una carrera mínima de taxi o el costo del pasaje del MÍO. En Chipichape el parqueo de bicicletas será gratuito.

Pero otros comercios van a cerrar porque su clientela toda se desplaza en carro particular o en moto.

A propósito

Las universidades privadas cuentan con flexibilidad académica para el día de hoy, es decir, que los estudiantes que tengan entregas pendientes pueden hacerlo de forma virtual o acercándose hasta el plantel educativo, según las determinaciones de las instituciones.



La Secretaría de Educación de Cali invitó a los colegios públicos y privados a trabajar de manera presencial, sin embargo, abrió la puerta para que las entidades decidan si laboran de esta forma o desde casa.

Igualmente, muchas empresas han implementado el trabajo en casa para esta jornada.



Se espera que dejen de circular alrededor de 700 mil vehículos y motos durante esta actividad.