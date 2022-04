"Hay que tener fe, mi papá se va a levantar": hijos de Freddy Rincón tras oración colectiva

Freddy Rincón continúa con pronóstico reservado tras ser sometido a una cirugía por el trauma craneoencefálico severo que sufrió producto de un accidente de tránsito. Ante la crítica situación, en la tarde de este martes la familia del exfutbolista estuvo presente en una oración colectiva por la salud del deportista, que se realizó en inmediaciones de la clínica en la que se encuentra internado.



De hecho, en medio del acto religioso, el hijo mayor de Rincón mencionó que tienen fe de que su papá va a tener una buena evolución y va a superar el estado crítico que afronta, al tiempo que el hijo menor del deportista compartió un mensaje de esperanza junto a una fotografía de la mano de Freddy, quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Imbanaco.



"Hay que tener fe, seguir siendo positivos y creer que mi papá se va a levantar de ahí. Hemos estado los familiares unidos, para eso está la familia para tratar de que él entienda que estamos para él, así como siempre él ha estado para nosotros. Él va a salir de eso, no ha sido fácil, pero seguimos con la fe intacta", fueron las palabras de Freddy Stiven, quien en medio del acto religioso agradeció los mensajes de apoyo y las oraciones por la salud de padre.



Declaraciones del hijo de Freddy Rincón sobre el estado de salud de su padre.



🎥 Jorge Orozco / El País pic.twitter.com/d9tVkJbz2c — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 13, 2022



Por su parte, Sebastián, el hijo menor del exfutbolista, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que está agarrando la mano de su papá junto a la cual escribió "aquí seguimos firmes mi viejo".





Cabe recordar que Freddy Stiven y Sebastián, quien juega para Barracas Central de la Primera División argentina, han estado desde cerca de la medianoche de este martes en la clínica conociendo de cerca el estado de salud de su padre, por lo cual, hicieron un llamado a no creer en la información falsa que constantemente se difunde sobre la evolución del exfutbolista.



"No más noticias falsas, eso tiene afectada a la familia. Han sido muchas mentiras, sabemos que eso hace parte del amarillismo; pero por favor entiendan que el parte médico y la última respuesta la vamos a dar nosotros o los médicos, lo que digan por fuera no hace falta", mencionó Freddy Stiven.



Con relación al estado de salud de Freddy, el último parte médico de la Clínica Imbanaco indicó que el analista y comentarista deportivo será sometido a estudios especializados en busca de mejoras en su estado y sigue con soporte vital.



"Freddy Eusebio Rincón Valencia continúa en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos donde está recibiendo atención por parte de un grupo interdisciplinario de profesionales, tras una cirugía por trauma craneoencefálico severo", dice una parte del comunicado.



Laureano Quintero, director Médico de la Clínica, aseguró que "después de este tipo de procedimiento es prudente hacer seguimiento a la evolución del paciente por lo que el cuerpo médico ha decidido realizar algunos estudios adicionales en su cerebro para determinar los pasos a seguir. De momento el paciente continúa con medidas de soporte avanzado".