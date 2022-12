"Hay cosas que no ven, porque no van a todos los sitios": Ospina sobre críticas al alumbrado

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respondió este viernes a las críticas que muchos ciudadanos han hecho sobre los altos costos y la poca decoración que hay en el alumbrado navideño de la ciudad, asegurando que todavía falta consolidar algunas cosas de este.



"Lo seguiremos consolidando en los próximos días, pero también es importante señalarle a la comunidad, que hay cosas que tal vez no ven, porque no van a todos los sitios", señaló el mandatario.



Asimismo, subrayó que este alumbrado no está concentrado en un solo lugar, por lo que invito a propios y turistas, a visitar otros espacios, como el parque de las piedras, el mapping de la Catedral y el montaje que hay oriente de la ciudad.



Le puede interesar: 'Cali, Luz y Alegría': el alumbrado navideño iluminó la noche de la Sucursal del Cielo



Ospina, además, manifestó que la Alcaldía no se puede alejar de la queja comunitaria y por eso espera que en los próximos tres días, el alumbrado quede totalmente listo.



Cabe mencionar que la inversión este año fue de $14.500 millones, un monto que incluye su diseño, construcción, montaje, mantenimiento, desmontaje, shows tecnológicos, logística e interventoría, según informó la Alcaldía de Cali.