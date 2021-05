Gabriel Velasco renuncia a vocería del Centro Democrático ante negativa de Duque de venir a Cali

Andrés Camilo Osorio

El senador vallecaucano Gabriel Velasco anunció que renuncia a la vocería del Centro Democrático en el departamento, ante la negativa del presidente Iván Duque de venir a Cali, ciudad que lleva más de 12 días en crisis de orden público por hechos ocurridos en el marco del paro nacional.

A través de Twitter, el senador dijo: "El Presidente Iván Duque ha afirmado que para no distraer el trabajo de la @PoliciaColombia NO vendrá a #Cali. Miles de caleños confiaron su voto en mi y en usted. Para no distraer a la bancada, con su abandono por mi ciudad, renuncio a la vocería del @CeDemocratico".



Este contundente pronunciamiento de Velasco se da pocos minutos después de que la gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina, le pidieran al Presidente venir a la ciudad, por la agudización de los problemas de orden público.

Esto ya que este domingo se registraron enfrentamientos entre la comunidad indígena del Cauca y ciudadanos del sur de la ciudad, que adelantaban protestas y plantones para rechazar los bloqueos que vive Cali por cuenta del paro.

Los enfrentamientos dejan preliminarmente un saldo de 10 heridos y en el sur de la ciudad hay presencia de Policía, Ejército y el Esmad.