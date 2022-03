Un fuerte aguacero con granizo cayó en Cali en la tarde de este viernes, lo que ocasionó cortes de energía y gran congestión vehicular en las calles de la ciudad.



Según han reportado varios usuarios de redes sociales y el Cuerpo de Bomberos, los fuertes vientos provocaron la caída de varios árboles en la Calle 115 A No. 26-71, barrio Invicali, Calle 27 No. 43 a-41, barrio Villa del Sur, Carrera 27F No. 73-64, barrio Bonilla Aragón, Calle 5 con Carrera 66, barrio El Refugio, Carrera 7M No. 65-65, barrio Los Pinos, Calle 6 A No. 80-160, barrio Mayapan, Cra 50 con Calle 9, barrio Tequendama, Cra 50 entre calles 16 y 14, Barrio Tequendama, Cra 8 con 73, barrio Andrés Sanín y Calle 81 No. 7C bis-05, barrio Alfonso López



Así mismo, el grupo operativo de gestión del Dagma señaló que 16 árboles fueron reportados por volcamiento, 4 comprometen redes eléctricas y 2 con afectaciones en viviendas, por lo que se encuentran coordinando con Bombero y Emcali para tomar medidas de contingencia.



Árbol caído en plena Autopista Suroriental con calle 66b de Cali. Tráfico detenido en el carril derecho, sentido norte - sur, de esta vía. pic.twitter.com/wpOfdcNosd — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 11, 2022

Lea además: Cerca de 1.500 personas afectadas es el saldo parcial de las recientes lluvias en Cartago, Valle

Así mismo, se reportó que cerca del puente de los Mil Días se cayó un valla publicitaria como consecuencia de la tormenta de granizo y el fuerte viento. Se desconoce sí el incidente causó algún tipo de daño.



Cabe señalar que los semáforos de la Av.3N con Calle 44, Calle 5 con Carrera 27, Calle 5 con Carrera 34 se encuentran fuera de servicios, por lo que algunos Agentes de tránsito se encuentran en el sitio realizando labores de regulación.



Así quedó la valla publicitaria que colapsó en inmediaciones al puente de los Mil Días de Cali en medio de la fuerte lluvia de este viernes.



🎥Jorge Orozco / El País pic.twitter.com/D6Vxvm15iQ — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) March 11, 2022