Freddy Rincón: los grandes enigmas del accidente donde perdió la vida el exfutbolista

Freddy Rincón, el ‘Coloso’ de Buenaventura y uno de los futbolistas colombianos y suramericanos más legendarios, falleció en la noche del miércoles luego de haber permanecido tres días en cuidados intensivos tras sufrir un terrible accidente automovilístico en la madrugada del lunes, a unas pocas cuadras del estadio olímpico Pascual Guerrero.



Más allá del dolor que se ha generado por la triste partida del exjugador, aún quedan en el aire diferentes preguntas relacionadas con el siniestro, que se dio cuando el auto en el que iba Rincón chocó contra uno de los buses alimentadores del Sistema Masivo Integrado, MÍO.



A continuación, El País hace un recuento de cuáles son esos enigmas que las autoridades esperan resolver para esclarecer la muerte de esta leyenda del deporte.



Lea además: Freddy Rincón murió a los 55 años; el fútbol llora la partida de un 'coloso'

¿Quién conducía el vehículo?

Quizá la gran pregunta que en este momento se hace toda la prensa y la ciudadanía, es quién iba manejando la camioneta Ford Modelo 2015 (placas UGR 410) en el momento del accidente.



Diferentes versiones relacionaron primero a Tomás Humberto Díaz Valencia, medio hermano de Freddy, quien aparece como dueño del vehículo, que no solo tenía vencido el Soat, sino que también acumulaba varios comparendos.



Sin embargo, al ser consultado por El País, Tomás Humberto aseguró que no era él quien acompañaba a Freddy en esa madrugada.



“Yo nunca estuve con Freddy el día del accidente. No estuve en la noche o en la madrugada que sucedieron los hechos. Andan diciendo por todos lados que yo andaba con él y no es así, eso es fácil de probarlo”, dijo.



Si no fue él, ¿entonces quién? Ese es el gran interrogante que tendrán que descubrir las autoridades.



¿Rincón era el conductor?

Otra de las posibilidades es que hubiera sido el mismo Freddy el que hubiera estado conduciendo, pero esto está prácticamente descartado porque el impacto más fuerte se dio del lado donde se encontraba el puesto del copiloto, y fue justamente Rincón la única víctima mortal del accidente.



¿Quién son las personas que se montaron al taxi?

En las diferentes imágenes del siniestro que circulan por las redes sociales, se ve que dos personas que aún no han sido identificadas se montan en un taxi y abandonan el lugar.



¿Eran acompañantes de Rincón o solo eran transeúntes del lugar al momento del accidente?



Dentro de las hipótesis manejadas, se dice que en la camioneta Freddy pudo estar acompañado por tres o cuatro personas.



¿Dónde están las dos mujeres y por qué no hablan?

Otro misterio es el de la identidad de las dos mujeres que presuntamente iban en el vehículo.



¿Dónde están en este momento?, ¿Quiénes son?, ¿Qué relación tenían con el exfutbolista? y ¿Por qué no han hablado de los hechos?



En este punto, el enigma crece cada vez más.



¿Para dónde viajaban?

Finalmente, tampoco se ha podido esclarecer para dónde iban Rincón y sus acompañantes. Lo único que se sabe es que él se encontraba en la casa de Hárold Saa, uno de sus amigos cercanos.



Sin duda alguna, son muchos los misterios que deben resolverse para aclarar este lamentable caso.