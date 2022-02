Familia de Julián Tobón responde a la Alcaldía: sí hay deterioro en el lugar del accidente

Luego de que el secretario de Infraestructura, Néstor Martínez, asegurara que la vía en la que ocurrió el accidente en medio del cual murió Julián Andrés Tobón se encuentra en "perfecto estado", la familia del joven rechazó las declaraciones y pidió rectificar lo manifestado.



En un comunicado compartido este martes, la familia Tobón no solo contradijo las afirmaciones de Martínez quien negó que Julián hubiese fallecido en medio de un siniestro provocado por una irregularidad en la vía, sino que además, le pidió a la Administración Municipal rectificar lo asegurado sobre el estado de la malla vial de la zona.

"El día 15 de febrero se realizó por parte de la familia un recorrido

sobre el sector y específicamente sobre el lugar de los hechos en los

cuales se puede evidenciar el real estado de la capa asfáltica en un radio de 50 metros a la redonda, quedando plenamente evidenciado en un video su real estado", dice el mensaje de la familia Tobón.



En el comunicado, además, piden a las secretarías de Movilidad e Infraestructura realizar una nueva verificación de la vía Cali - Jamundí, donde se presentó el siniestro, porque manifestaron que en las imágenes que fueron filmadas y divulgadas en redes sociales se aprecia que sí había irregularidades viales en el sector.



"El recorrido desmiente claramente dicho comunicado, que solo busca crear incertidumbre y engañar a la comunidad local, departamental y nacional. Los invito e incito, si es que tienen la cordura, valentía y el pudor de ir al sitio de los hechos, para que corroboremos lo que estoy exponiendo y no con las artimañas que ustedes quien manejar el caso, eludiendo su responsabilidad, con comunicados sin fundamentos y llenos de engaño a la Comunidad", precisa el documento.



El Secretario de Infraestructura comentó este martes que el incidente en medio del cual perdió la vida Julián no se habría presentado debido a un inconveniente en la vía porque "se comprobó que en 100 metros a la redonda no existe ningún inconveniente de algún hueco".



"Desafortunadamente, el conductor de la motocicleta utilizó la zona de berma y ahí fue donde se produjo el accidente. Categóricamente el accidente no fue, como se dice en redes sociales, por el estado de la vía de ese sector", puntualizó Martínez.



Cabe recalcar que Julián murió luego de que, al parecer, perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba al intentar esquivar un hueco en la vía. El hecho se presentó a la altura de la Estación de Servicios Primax o el sector de Espumas del Valle.