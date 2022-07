Expertos en movilidad cuestionan manejo dado por Alcaldía a idea del 'Día sin carro'

En atención a las demandas de los gremios del comercio y la gastronomía, la Alcaldía de Cali decidió ayer suspender la primera jornada de día sin carro y sin moto de este año, prevista para el próximo sábado 23 de julio, aunque mantuve vigente la jornada del 22 de septiembre.



Esta decisión dejó en evidencia “la resistencia a estas actividades por parte de los usuarios de vehículos particulares, que son una proporción baja de los caleños, y de algunos sectores que ven en esos usuarios sus principales clientes”, dijo Darío Hidalgo, especialista en movilidad y docente universitario.



De acuerdo con el profesional el aplazamiento permitirá una mayor gestión de divulgación y mitigación de los eventuales impactos negativos.

​Por su parte, la docente Janeth Mosquera, del Instituto del Peatón de la Universidad del Valle, afirmó que este cambio en la medida, que va en favor de la población, "muestra la debilidad de la autoridad y deja ver cómo las decisiones se moldean según las conveniencias económicas y no el bienestar común".



Es de recordar que la decisión de no desarrollar el día sin carro y sin moto en Cali, este fin de semana, surgió luego de escuchar a los representantes de gremios como Asobares, Fenalco, Acecolombia, Acodrés y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle, pues muchos de estos pedían cambio en la fecha proyectada para esta actividad.

De acuerdo con Vallejo, los voceros de estos sectores plantearon posibles afectaciones en las ventas de hasta un 70 % si se hacía un día sábado.



Además, “tenemos una serie de eventos que se van a llevar a cabo en la ciudad. Hay visitas de distintas delegaciones internacionales como las del Mundial de Atletismo, también hay una alta demanda por temas relacionados con matrimonios y eventos sociales que tienen un alto impacto en la economía y que se afectarían con el día sin carro del sábado”, argumentó el Secretario.



Asimismo, explicó que desde la Administración Municipal se avanza en la definición de un nuevo día para reemplazar el 23 de julio, pues la idea es que se hagan dos jornadas, en lo que resta del año. De acuerdo con el funcionario, “lo más probable es que sea en un día laboral de la semana, de lunes a viernes, entre los meses de octubre a diciembre”.



En cuanto a los detalles de la jornada del 22 de septiembre, todavía no se conocen las posibles excepciones, pero se mantiene el horario (sería de 7 de la mañana a 7 de la noche) y la inclusión de las motos.



Piden día sin carro entre semana

Ante el anuncio, el director regional de Asobares, Manuel Pineda, quien en su momento criticó los dos días sin carro y moto en Cali por afectar las ventas de los establecimientos, celebró que la Alcaldía haya acogido la solicitud del comercio local. “Agradecemos que se haya escuchado a todos los gremios de la ciudad, tanto del sector diurno como nocturno, que en consenso solicitamos mover el día sin carro a un día entre semana para no afectar el día sábado que es el de mayor venta, de las cuales dependen cientos de familias”.



Branny Prado, director ejecutivo en el Valle de la Asociación Colombiana de la Industria Gatronómica, Acodrés, reconoció que el cuidado del medio ambiente debe ser una prioridad, pero considera que se debe promover con medidas que realmente impacten la ciudad sin afectar la reactivación económica.



“Planteamos que la próxima jornada sea un martes o un miércoles, porque en un día entre semana están inmersos otros sectores de la economía que pueden articularse estratégicamente. En los fines de semana sectores como el bancario no laboran, lo que reduce el impacto de la iniciativa”, explicó el directivo de Acodrés.



Para el líder gremial, es importante este tipo de replanteamientos porque demuestran la necesidad del diálogo constante entre el sector público y privado. Además, aseguró que todos los gremios se unirán a la jornada del próximo 22 de septiembre con promociones y ofertas para motivar a las personas a que salgan a la calle en medios alternativos como la bicicleta o el transporte público, ya sea taxi y el MÍO.



“Queremos hacerle este llamado a la ciudadanía para que apoyemos estas medidas que van en pro del cuidado del medio ambiente sin afectar el empleo y la economía”, precisó Prado.