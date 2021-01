Natalia Moreno Quintero

En alerta roja, con las restricciones de movilidad como el ‘pico y cédula’, toque de queda y ley seca, continúa la ciudad hasta el próximo 18 de enero, cuando las autoridades evalúen de nuevo los indicadores covid y se tomen determinaciones.



Así lo anunció el alcalde Jorge Iván Ospina, quien especificó que la ley seca y el toque de queda se unifican esta semana, es decir, comienzan a regir a partir a las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., y durante el fin de semana - viernes, sábado y domingo-, las medidas empiezan a las 8:00 p.m. El ‘pico y cédula’ para las actividades comerciales y de servicio, continúa funcionando con pares e impares.



Además, el Mandatario comentó que quienes lleguen de Europa e Inglaterra deben mantener en aislamiento, “la ciudad podrá proveer hotelería cuando así lo demande la persona, queremos que tengan una cuarentena exhaustiva para reducir la posibilidad de circular la segunda cepa que es altamente contagiosa”, dijo Ospina.



Asimismo, agregó: “Se tomarán pruebas covid aleatorias en el aeropuerto para quienes llegan del extranjero u otros puntos del país. Estas decisiones se acompañan de una puesta de pruebas para covid en el bulevar de la Av. Colombia para el que quiera practicarsela”.



De igual forma, Ospina aseguró que las medidas implementadas han sido efectivas. “Vemos una reducción de la velocidad de transmisión por las medidas tomadas en el primer puente de enero y en el puente de Reyes, pero hay que mantener la reducción de circulación de público para pasar exitosamente este segundo pico”.

Efectividad de las medidas

De acuerdo con los expertos las medidas restrictivas han sido pertinentes y eficaces para la situación actual. Aunque aún los principales indicadores de covid siguen elevados: la ocupación de UCI por encima del 90 %, hasta ayer se mantenía en el 96.5 % - el 60 % de estas camas ocupadas por pacientes covid y el 36 %, con otras patologías-; el número de fallecidos con estabilidad reportados al día -promedio de 21 personas-, hay algunas cifras que reflejan disminución como el RT (velocidad de transmisión), el cual está en 0.87.



“Sin embargo, no podemos hablar de una tendencia hasta que no tengamos por lo menos dos semanas o tres con este mismo cálculo por debajo de uno, para decir que hemos disminuido la velocidad de transmisión”, aclaró Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Municipal.



De hecho, por ello los especialistas manifiestan que las medidas “son necesarias para controlar la velocidad de contagio, el aumento de número diario de casos y por ende el volumen de pacientes que requieren asistencia hospitalaria y camas en UCI por complicaciones asociadas al Covid-19”, comentó Marcela Arrivillaga Quintero, directora de Salud Pública y Epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.



Además, señaló que deben revisarse los aforos de las grandes superficies y hacer un mayor control en centros comerciales. “La medida de ‘pico y cédula’ debe ser permanente y hasta que la pandemia no esté controlada en la ciudad”, añadió Arrivillaga.



En lo cual coincide la epidemióloga de Univalle, Lyda Osorio, quien afirmó que “hay que continuar con las medidas hasta que la curva muestre tendencia a bajar y bajemos hasta unos niveles de transmisión donde no tengamos mortalidad o sea muy baja; que el Rt por debajo de uno se mantenga, y la cantidad de personas que llegan a los hospitales por covid sea bajo y permitan la atención de todas las otras personas que lo necesitan”.



Asimismo, indicó que las medidas restrictivas “hay que tomarlas tempranamente y no basados en la ocupación de UCI porque ya es demasiado tarde. Es muy importante que si ya los médicos están diciendo que se está incrementando los casos, si la curva se ve que está subiendo hay que ir tomando medidas restrictivas para no llegar a una cuarentena estricta”.



Por otro lado, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana Salud Pública, manifestó: “Esas no son las únicas medidas para adoptar, no tienen sentido si no las acompañamos de otras como la capacidad diagnóstica, sigue siendo baja, y es fundamental porque permite identificar los focos de contagio y así hacer el aislamiento oportuno; también es el rastreo de contactos, la atención primaria, entre otros”.

Panorama en el Valle

De acuerdo con la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, es posible que el crítico momento por los contagios de covid se prolongue por dos o tres semanas más. “Estamos en un promedio de mil casos diarios, estamos ubicando en promedio 60 personas en UCI; tenemos defunciones alrededor de 25 diarias y pensamos que estamos llegando al tope. Tenemos una utilización de camas UCI que sobrepasa el 95 % y estamos en un proceso de reactivación de algunas camas cerradas por recurso humano (45)”, señaló la funcionaria.



Asimismo, anotó que las fronteras del departamento permanecen cerradas para el traslado de pacientes covid. “No estamos recibiendo a nadie fuera de las fronteras del Valle, tratando de darnos respuesta a nosotros mismos, todavía estamos en esa posibilidad”.