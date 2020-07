Estudian cerrar cuatro parques de Cali por incumplimiento en aislamiento social

Natalia Moreno Quintero

La Alcaldía de Cali podría cerrar los parques de El Ingenio, la Flora y Capri, así como la zona verde ubicada atrás de Makro, en el barrio Valle del Lili, debido al incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los caleños cuando hacen ejercicio.



Así lo anunció el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, quien indicó que en las últimas semanas se viene presentando una reiterada violación a las normas de la cuarentena en los parques de la ciudad y “ya no tanto con los temas de las rumbas e ingesta de licor”.



“Muchas personas están visitando masivamente los parques incumpliendo las medidas de bioseguridad, como la de utilizar el tapabocas, conservar el distanciamiento social y hacer ejercicio en los horarios permitidos. Además, hemos identificado que a la gente ya no le importa que estemos colocando comparendos y dando mensajes pedagógicos sobre el uso correcto de estos espacios”, explicó Dranguet.



El funcionario añadió que este fin de semana se hará un monitoreo “muy fuerte” de los parques de El Ingenio, La Flora, Capri y Valle del Lili con el fin de evaluar el comportamiento de los ciudadanos y, si este no mejora, “la próxima semana se estarían cerrando”.

En este sentido, el primer parque que quedaría sin acceso al público sería el del barrio El Ingenio, en el sur de la ciudad, donde ya no se haría solamente un cierre simbólico y jurídico, sino un cierre material.



“Encerraríamos el parque con una polisombra y con unos obstáculos que le impidan a las personas entrar. Para garantizar que la medida se cumpla, vincularíamos a la Policía y a funcionarios de las secretarías del Deporte y de Seguridad y Justicia, y también pondríamos a funcionar los sistemas de alerta temprana que tenemos con las Juntas Administradoras Locales”, precisó Dranguet.

En el parque de El Ingenio, en el sur de Cali, las personas se ejercitan en las barras y juegos biosaludables, pese a que está prohibido. Bernardo Peña - El País

Así es la indisciplina en los parques

El País hizo un recorrido por los cuatros parques que podrían ser objeto de cierre por parte de la Alcaldía y pudo constatar la violación a las medidas de bioseguridad.



Estas fueron las conductas más recurrentes que se pudieron observar en ellos: adultos y menores de edad caminando, corriendo, patinando, montando bicicleta y jugando fútbol y baloncesto sin usar el tapabocas; personas participando en clases grupales dirigidas, en las que no se conservaba el distanciamiento mínimo de cinco metros; y niños y adultos haciendo uso de los juegos biosaludables sin ningún elemento de protección .



Adriana Reyes, gestora de proyectos especiales de Asovecinos Cali, manifestó que en el parque de La Flora también hay hasta ventas ambulantes con preparación de comida incluida, lo que genera un mayor riesgo de contagio del Covid-19. Aseguró que, por ejemplo, “hay señora que vende desayunos todos los días y se le han hecho observaciones de que los comercialice por medio de domicilios, pero no ha habido quien la haga entrar en razón”.



“Las personas también juegan deportes de contacto hasta altas horas de la noche perturbando la tranquilidad del barrio y los fines de semana llega gente de todas partes de la ciudad a hacer picnics, jugar ráquetbol y tomar licor. Además, cómo usar los juegos biosaludables está prohibido, tomamos la decisión de cerrarlos con cintas amarillas, pero duraron un día puestas porque las quitaron”, contó Reyes.



Entre tanto, José Arnaldo Perea, quien pertenece a un comité de seguridad El Ingenio, resaltó que la mayoría de personas que están generando la indisciplina en el parque de ese barrio, son ciudadanos que vienen de otras partes de Cali, por lo que pidió un mayor control por parte de las autoridades.



Por su parte, Luz Dary Pantoja, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Capri, indicó que al parque principal de ese barrio han llegado deportistas y escuelas de formación deportiva que no les permitieron trabajar en el parque de El ingenio, sin cumplir ningún protocolo de bioseguridad.



“Usted todo el día ve personas en el parque sin tapabocas y, sobre todo, niños y jóvenes jugando fútbol y baloncesto sin ninguna protección. Entonces esta es una situación que está poniendo en riesgo a los adultos mayores del barrio, que son muchos, y los cuales salen a caminar en la hora que les permitieron, pero con miedo de que se puedan contagiar con el coronavirus”, dijo Pantoja.

Tenga en cuenta

Para hacer ejercicio en Cali, usted debe portar el pasaporte sanitario recreativo, el cual puede tramitar de manera gratuita en la página www.cali.gov.co.



Los horarios para hacer deporte son: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 a.m y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábados domingos y festivos de 6:00 a.m a 9:00 a.m.



Usted debe usar tapabocas y hacer ejercicio a una distancia mínima de cinco metros de otras personas. Practicar deporte en grupo está prohibido.