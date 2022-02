Estos son los puntos habilitados para completar esquemas de vacunación este domingo en Cali

La capital vallecaucana fue una de las ciudades que no logró adherir a la medida anunciada el pasado miércoles 23 de febrero por el Ministerio de Salud y de Protección Social. La noticia indicaba que los municipios que contarán con más del 70% de vacunación en primeras y segundas podrán levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos.



Por tal motivo, la Secretaría de Salud Pública Distrital señaló que este fin de semana se adelantará una jornada de vacunación en diferentes puntos de la ciudad en aras de lograr la meta propuesta por el Gobierno Nacional.



“Es importante que todas las personas de Cali que no tengan la segunda dosis, o les falte la primera, se acerquen a estos puestos”, indicó Liliana Alarcón, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización-PAI de la Secretaría de Salud.



La entidad señaló que este domingo la comunidad podrá acceder de manera fácil y rápida acceso a los biológicos de Pfizer, Janssen y Sinovac y a algunas dosis de Astrazeneca. Las dosis de Moderna aún no se encuentran disponibles en la ciudad.



Cabe señalar que además de los puntos fijos que se encuentran detallados para este domingo, la comunidad contará con puntos de vacunación en la ciclodía. Así mismo, la Alcaldía señaló que espera aplicar más de 60.000 biológicos en esta maratónica jornada y con ello eliminar el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre.



ESE Norte

8:00 a.m. a 1:00 p.m.



- Barrido en el jarillón de Floralia

- Polideportivo Floralia

- Barrido calles de comercio en el centro de Cali

- Caseta comunal Rivera Los Guayacanes



4:00 p.m. a 10:00 p.m.



- Zona gastronómica Granada

ESE Centro

7:00 a.m. a 12:00 m.



- Parroquia La Encarnación (carrera 11 # 74-05)



7:00 a.m. a 2:00 p.m.



- Estadio Olímpico Pascual Guerrero (megacentro)

- Sector La Casona

- Ciclovía a la altura de la carrera 9

- Parque de la Caña

- Sector Alto Menga, comedor comunitario del sector El Vagón



3:00 p.m. a 9:00 p.m.



- Recorrido por la galería Santa Elena



6:00 p.m. a 9:00 p.m.



- Estadio Olímpico Pascual Guerrero (partido América vs. Once Caldas)



ESE Suroriente

8:00 a.m. a 1:00 p.m.



- Iglesia San Joaquín (calle 42 con carrera 46)

- Mercar Santa Elena (carrera 28 # 19-120)

- Mercar Caney (calle 48 # 85-54)

ESE Ladera

8:00 a.m. a 12:00 m.



- Coliseo El Pueblo

- Siloé - La Nave



8:00 a.m. a 1:00 p.m.



- Parque El Ingenio



2:00 p.m. a 5:00 p.m.



- Cristo Rey



4:00 p.m. a 7:00 p.m.



- Parque del Perro