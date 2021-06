Estos son los cierres viales este jueves en Cali

Valentina Rosero Moreno

Este jueves, cuando se cumple una nueva jornada de manifestaciones en Cali, en diferentes zonas de la ciudad persisten los cierres viales.



Aunque los bloqueos en las vías del Valle del Cauca han sido despejados en un 98%, en algunos sectores de Cali continúa la presencia de manifestantes, mientras que en otros hay barricadas que impiden el tránsito vehicular.



De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, entregado a las 6:10 a.m., este es el estado actual de las vías en Cali:



Bloqueos

Norte:



En la mañana de este jueves en el norte de la ciudad no hay cierres viales; en los sectores de la Calle 1 con Carrera 70, así como en Sameco, y Menga, no hay reporte de bloqueos.



Según reportes de la ciudadanía, las vías del sector del Paso del Comercio habrían sido bloqueadas de nuevo.



Sur:



No hay novedad de bloqueos en el sector. En la Calle 1 con Carrera 52 y en la Calle 5 con Carrera 94 no hay dificultad de paso vehicular.



Oeste:



Sin novedad de bloqueos.



Oriente:



Hay escombros en los sectores del Puente de los Mil Días y la Calle 36 con Carrera 39. En Calipso, Puerto Rellena y en la Calle 70 con Carrera 7 hay barricadas.



En el sector de Juanchito no hay novedad de bloqueos.



Centro:



- En el sector de La Luna no hay cierres viales.

Lea además: Policía que fue secuestrado en Puerto Rellena relató cómo vivió lo sucedido



De acuerdo con el informe del Puesto de Mando Unificado, este jueves no hay novedad de cierres viales en las salidas al Aeropuerto.



La Terminal de Transportes de Cali inició despachos a las 5:00 a.m.; este jueves siguen suspendidos los despachos a Corinto.



El sistema masivo de transporte MÍO operará de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. con 156 vehículos y 33 rutas disponibles.



Este miércoles la medida de Pico y Placa es para los vehículos cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8.



Lea también: Concejal propone que Cali tenga un comité permanente de desaparecidos