Policía que fue secuestrado en Puerto Rellena relató cómo vivió lo sucedido

El subteniente de la Policía que fue secuestrado y posteriormente liberado en Puerto Rellena, oriente de Cali, en la tarde de este martes, relató los dramáticos momentos que vivió al ser retenido por encapuchados.



El uniformado relató en un video que no se encontraba en servicio, sino que estaba "de licencia, haciendo algunas diligencias con unos familiares en cercanía al punto de concentración".



Según dijo, llegó a un sitio para comer algo cuando fue interceptado por dos sujetos encapuchados. "Ellos me manifestaron que yo era policía. Tomaron mi celular y me obligaron a desbloquearlo y observan las fotos que confirman que soy uniformado".



Añadió que: "inmediatamente llaman a unas 60 personas que me amenazan con armas de fuego y cortopunzantes y se llevan mis pertenencias. Me trasladan arrastrado desde el punto hasta un Salón Comunal".

Denunció que las personas le dijeron varias veces que "era un tombo hijue..., que me iban a matar, que me iban a picar".



Agregó que antes de ser llevado a un salón comunal fue llevado al punto de concentración, donde fue agredido e incluso alguien intentó herirlo con un arma cortopunzante. "En ese momento me nombraron lo que había pasado con el compañero en Paso del Comercio. Luego me tuvieron unos 30, 40 minutos en el salón comunal".

Señaló que a ese lugar llegó personal de derechos humanos y de misión médica. "Ellos los convencieron de que no era buena idea tenerme ahí, que había mucha Policía en el sector. Entonces me liberaron".



