Estos son los bloqueos viales en Cali este martes

Valentina Rosero Moreno

En el marco de una nueva jornada de Paro Nacional, que ya completa 49 días, este marte en Cali persisten los bloqueos viales en varias zonas de la ciudad.



Aunque en la ciudad no hay marchas convocadas para este martes, en diferentes sectores sí hay presencia de manifestantes y mientras que en otros, hay escombros que impiden el tránsito vehicular.



De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, a las 6:10 a.m., este es el estado actual de las vías en Cali:

Bloqueos

Norte:



En la mañana de este martes no hay reporte de cierres viales en el norte de la capital del Valle.



Sur:



Hay reporte de bloqueos en la Calle 1 con Carrera 52, además, hay paso lento en el sector de La Nave.



Oriente:



Continúan los bloqueos en el sector del Puente de los Mil Días, Calipso y Puerto Rellena, así como en la Calle 36 con Carrera 39 y la Calle 70 con 7C.



En la zona de Puerto Rellana no hay novedad de bloqueos.



Oeste:



En el Puesto de Mando Unificado no hay reporte de cierres viales en el oeste de la ciudad.

​

Centro:



En los sectores de La Luna y la Loma de la Cruz no hay bloqueos en la mañana de este martes.

Lea además: Así fue el proceso de desbloqueo de cuatro puntos de la vía Cali - Yumbo



Según el informe del Puesto de Mando Unificado, este martes no hay novedad de cierres viales en las salidas al Aeropuerto.



Este martes se reanudó la medida de Pico y Placa para los vehículos que terminen en los dígitos 3 y 4.



Lea también: Incendian camión de cerveza cerca del puente de los Mil Días, oriente de Cali