Este miércoles se define quién será el nuevo gerente de Emcali

Erika Mantilla

Desde el viernes pasado no se habla de otra cosa en los pasillos de Emcali y el CAM: Juan Diego Flórez, actual secretario de Infraestructura de Cali, asumiría como nuevo gerente en propiedad de las Empresas Públicas de Cali, quizá uno de los cargos más apetecidos pero a la vez complejos de la ciudad.



Ante estos rumores, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina confirmó que este miércoles se dará a conocer quién será el nuevo gerente de la compañía y que se encuentra definiendo entre los nombres de: Juan Diego Flórez y otro candidato del cual prefiere omitir su identidad.



De hecho, al cierre de esta edición y mientras se redactaba esta nota el Mandatario se encontraba reunido con sus asesores más cercanos para tomar la decisión. “Estamos valorando la hoja de vida de estos dos perfiles para decidir que es lo mejor para Emcali”.



Frente a los rumores que señalaban que ciertos sectores políticos de la región no estaban a gusto con el nombramiento de Flórez en Emcali, el Mandatario aseveró que esto no es cierto. “La verdad es que todas esas versiones son mentira”, dijo.

La novela tras el nombramiento

El rumor de que Juan Diego Flórez, sería nombrado como gerente de Emcali se viene cocinando meses atrás. No obstante, lo que parecía casi un hecho, durante el fin de semana se fue diluyendo ya que se rumoraba que desde poderosos sectores políticos de la región, que fueron definitivos en la elección de Ospina como Alcalde, no veían con buenos ojos la llegada de Flórez, por ello se realizaron reuniones de última hora en estos sectores, tratando de perfilar otro candidato para el cargo.



Hasta el momento no ha trascendido qué nombres podrían ser parte de dicha tercería.



Además, los dos sindicatos más poderosos de Emcali, al parecer, estarían complacidos con la gestión realizada hasta el momento por Jesús Darío González, quien se encuentra como gerente encargado de la entidad desde el inicio de la actual Administración por lo que habrían pedido que este continuara en el cargo. Cabe recordar que González actualmente es también el Secretario de Gobierno de Cali (*) .



A este coctel de rumores se le sumaron dos trinos en Twitter de Mauricio Ospina, hermano del Alcalde y uno de sus hombres de confianza, en ellos daba por hecho el nombramiento del nuevo gerente de Emcali, pero sin mencionar nombre alguno, lo que alborotó el avispero, como se dice coloquialmente.

La verdad es que tanto Flórez como González son dos de los hombres más cercanos al actual Alcalde de Cali, ambos estuvieron en su pasada administración y ambos fueron claves en la consecución de la actual Alcaldía.



Ante este mar de especulaciones, El País contactó al actual gerente de Emcali, Jesús González, quien respondió: “Que si había rumores al respecto en la empresa, pero es el Alcalde quien definirá en el momento su decisión”.



Asimismo, este medio consultó a Juan Diego Flórez, quien manifestó que prefería guardar silencio y ser prudente ante la situación.



También se contactó a varios miembros de la Junta Directiva de Emcali, quienes prefirieron reservar su identidad, pero que explicaron q ue para nombrar el nuevo Gerente de la compañía no hacia falta la autorización de dicha junta ya que es una potestad exclusiva del Alcalde.



Lo cierto es que al cierre de esta edición se esperaba y se daba casi como un hecho que Jorge Iván Ospina anunciará a Flórez como gerente de Emcali.

¿Por qué tanta demora?

Al asumir como alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tenía en sus planes nombrar como gerente de Emcali a quien fuera secretario de Hacienda en su primera Administración, Juan Carlos Botero, sin embargo, ante unas complicaciones de salud y recomendaciones de su grupo familiar no aceptó el cargo y por ello fue nombrado, bajo la figura de encargatura a Jesús Darío González.