Este es el pico y cédula en Cali para este lunes 5 de julio

Valentina Rosero Moreno

Este lunes festivo el acceso a establecimientos comerciales y diferentes servicios está permitido para las personas con documento terminado en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).



El Decreto 0440 del 2021, expedido el 2 de julio por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, establece que esta medida no aplica para los ciudadanos que ya tengan su esquema de vacunación contra covid-19 completo.



En Cali la medida de Ley Seca está rigiendo desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. de cada día; el expendio y consumo de debidas embriagantes está prohibido durante ese horario.



El Decreto establece que solo hasta la 1:00 a.m. podrán operar los establecimientos y locales comerciales.



🚨 En Cali rige la Ley Seca y el Pico y Cédula hasta el 21 de julio de 2021.



La persona que presente el carné de vacunación (dos dosis) contra la covid-19, estará exento del Pico y Cédula.



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/GJKxio6vCl — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 3, 2021



El pico y cédula, así como la Ley Seca, estarán vigentes, por ahora, entre el 2 y el 21 de julio​



Con relación a la excepción de las personas vacunas, María del Pilar Cano, directora Jurídica de la Alcaldía, explicó que "las personas que tengan su carnet de vacunas anticovid así no les coincida el día pueden presentarlo y entrar a hacer sus diligencias".



La restricción de pico y cédula tampoco aplica para el personal médico y para los ciudadanos que presten servicios de salud, servicios de tránsito o brinden apoyo a adultos mayores o personas en condición de discapacidad.



De acuerdo con lo detallado por la Alcaldía, los días pares podrán acceder a servicios los ciudadanos con cédula terminada en par y los días impares podrán acceder quienes tengan cédula terminada en número impar.

Lea también: Vuelve el pico y cédula en Cali por altos casos de covid-19