'Pico y cédula' en Cali para este miércoles 14 de abril

Natalia Moreno Quintero

Los documentos de identidad terminados en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) son los habilitados este miércoles 14 de abril para concurrir a establecimientos comerciales, entidades bancarias y financieras, notarías y oficinas de atención al público de instituciones públicas y privadas.



Así quedó establecido en el decreto 4112.010.20.0175 de 2021 de la Alcaldía de Cali, donde además se indica que el toque de queda tiene vigencia en la ciudad entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente.



Cabe recordar que los hoteles, establecimientos gastronómicos y similares están entre las excepciones del 'pico y cédula' en Cali. De igual forma están exentos de la medida el personal de la salud; quienes brindan asistencia a adultos mayores, personas en condición de discapacidad y enfermos con tratamientos especial que precisan de ayuda para la realización de trámites; las diligencias notariales o financieras donde deben hacer presencia dos o más personas; y los trámites del tránsito.

El alcalde Jorge Iván Ospina indicó este martes que, por el momento, no se decretará un confinamiento total en la capital vallecaucana, como el que estará vigente este fin de semana en Bogotá y Medellín. No obstante, habrá la ley seca el viernes, sábado y domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.