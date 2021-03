Este año van 50.847 fotomultas a infractores de normas de tránsito en Cali

User Admin

En Cali, 50.847 comparendos fueron impuestos a través de las fotomultas a los infractores de cuatro normas de tránsito, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de este año, según informó el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, entidad encargada de operar este sistema.De ese número, 6.013 han sido causados por exceso de velocidad, entre el 4 de agosto (fecha en que empezó a sancionarse esta conducta con la fotodetección) y el 18 de octubre pasado. Según Joaquín López, coordinador operativo del Cdav, el sitio donde más infracciones por fotomultas se registran es la Avenida 6N con Calle 26N. Le siguen el la Avenida Pasoancho con Carrera 66, la Calle 13 con Carrera 23 y la Calle 70 con Carrera 5N. (Ver ubicación de todas las cámaras al final del texto). Aunque el sistema ya lleva dos años operando, todavía hay dudas sobre su funcionamiento. La Secretaría de Tránsito local, el Cdav y abogados expertos en la materia respondieron algunas preguntas frecuentes sobre esta forma de sancionar a los infractores, que no necesita de la intervención de un agente en el lugar de los hechos. ¿Qué tipo de infracciones detectan las fotomultas?No detenerse ante una luz roja del semáforo, transitar durante la restricción del ‘pico y placa’, no respetar la ‘cebra’ y el exceso de velocidad.¿Cuál es la velocidad máxima permitida en la ciudad?La velocidad máxima es 30 kilómetros por hora en estos casos: en lugares de concentración de personas, en zonas residenciales, en áreas escolares en los horarios y días de funcionamiento de la institución, cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad (días lluviosos), cuando las señales de tránsito así lo ordenen, en proximidad a una intersección vial y cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.En las vías principales se permite una velocidad de 60 kilómetros por hora.¿Cómo funcionan las fotomultas?Las cámaras registran video y fotos de cada uno de los vehículos que cometen alguna de las infracciones anteriormente mencionadas. Adicionalmente, la intersección semaforizada tiene sensores en el pavimento, que revelan el paso de los vehículos y a qué velocidad van. En el caso de las cámaras de fotomultas portátiles, el exceso de velocidad es detectado a través de radares.¿Los semáforos que tienen la fotodetección deberían tener el contador de tiempo para indicar el cambio de luz?No. Los contadores no son necesarios puesto que el artículo 131 literal D4 del Código Nacional de Tránsito indica que el vehículo debe deternerse ante una luz roja o amarilla del semáforo. Sin embargo, en la Avenida Pasoancho con Carrera 66 se instaló un dispositivo para avisar el cambio entre las luces verde, amarilla y roja debido a las constantes quejas sobre ese tema. Al final del año todas las intersecciones semaforizadas con fotomultas tendrán el contador de segundos para anunciar el cambio de luz.¿Las cámaras reemplazan a los agentes al momento de imponer las multas?No. Quien determina finalmente si hay o no infracción es el agente de tránsito. Aunque el funcionario no está en el sitio, sí existe la presencia de él en el proceso, cuando se hace la validación de la multa.¿Cómo se validan las fotomultas?En Cali, un grupo de cuatro agentes de tránsito están encargados de revisar el video de la fotomulta y validar si existe la infracción o no. El agente que revisa el video es quien firma el comparendo.Si el semáforo pasa a rojo y al momento de detenerme queda el vehículo pisando la ‘cebra’. ¿Me validan la fotomulta? ¿Qué pasa si hay trancón y quedó pisándola?Sí, porque los censores ya se han activado. Las autoridades de tránsito recuerdan que en las intersecciones, la velocidad es de 30 kilómetros por hora, lo que permite frenar con tiempo sin pisar la ‘cebra’. Cuando hay trancón, no hay sanción porque se tiene en cuenta que no hubo paso debido a la congestión vehicular.¿Si hago el cruce de la calle cuando el semáforo está en amarillo me genera multa? ¿Igual si giro a la derecha?No. Únicamente cuando está en rojo, pero el Código de Tránsito indica que el pare debe hacerse cuando que la luz está en amarillo (artículo 131, literal D4).Si el giro a la derecha está permitido por una señal de tránsito, no hay multa.¿Me aplica la multa si doy permiso a una ambulancia para que pase estando el semáforo en rojo?Si usted está adelante de la ambulancia y permite el paso, no se registrará la infracción. Pero si el conductor aprovecha para irse detrás del vehículo de emergencias estando el semáforo en rojo, la sanción se hará efectiva. ¿Cómo me entero de qué fui detectado en una infracción por una cámara?La cámara registra la placa del vehículo. Inmediatamente el Cdav y la Secretaría de Tránsito de Cali.