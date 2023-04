Estas son las quejas por la mala calidad de algunas obras viales en Cali

Las comunidades de barrios como Asturias, Calima, Nueva Floresta y El Troncal, entre otras, han cuestionado que las vías que ya han sido arregladas por la Secretaría de Infraestructura no quedaron de la mejor forma.



Esto, debido a que parecen estar desniveladas y cuando llueve, se empozan ciertos sectores. Además, “los huecos por donde baja el agua (sumideros) no quedaron bien tapados y eso es un peligro, también nos quitaron los policías acostados (reductores de velocidad) y en algunas partes la vía está a la misma altura del andén”, contó Claudia Sánchez, habitante del barrio Nueva Floresta.



Esto es algo en lo que estaría de acuerdo la interventoría, a cargo del Consorcio SIG, pues en el más reciente informe de supervisión, del pasado 5 de marzo, esta entidad le recordó al contratista que debe “hacer nivelación de cámaras y sumideros, corrección de charcos, reconstruir sardineles y andenes”, así como hacer el “retiro de escombros de acuerdo con lo estipulado en la Ley y la demarcación vial, según diseño aprobado por Movilidad”.



Al respecto, Luis Fernando Montoya, ingeniero civil de la Universidad del Valle especialista en estructuras y geotecnia, sostuvo que esto podría deberse a que muchas vías se intervinieron instalando una sobrecarpeta sobre la existente, o con mecanismos similares que reducen tiempos y gasto.



“Pero todo en las vías está amarrado a los niveles de las redes subterráneas, a los niveles de los sumideros y de ingresos de las casas; estas son cosas no muy perceptibles a la vista de las personas, pero si yo cambio el nivel de esa vía también estoy modificando el comportamiento de ese drenaje. Y entonces ya las vías quedan más altas que las cámaras, que los sumideros, quedan más bajitos que las casas”, señaló.



De igual forma, sostuvo que teme que la mayoría de las vías en Cali ya cumplieron su vida útil, por lo que no solo presentan problemas en la capa de rodadura, que es la que se está interviniendo, sino también en las inferiores, lo que podría quitarle algo de duración a las calles que se están reparando.



“En El Lido hay unas calles que se arreglaron y dejaron partes sin terminar, media cuadra sin pavimentar. Parece que están haciendo las cosas como por cumplir”. Roberto Ortiz, concejal de Cali.