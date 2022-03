Estarían extorsionando a comerciantes del oriente de Cali con presuntos panfletos del ELN

Estarían extorsionando a comerciantes en el oriente de Cali, a través de panfletos enviados por un grupo que se hace identificar como el 'Frente Carretera de la Organización Revolucionarios de Colombia', presuntamente del ELN, según lo denunció el concejal Fernando Tamayo.



El panfleto fue dirigido a unos 40 comerciantes del sector de La Casona, donde este grupo les pide entregar el 10 % de sus ganancias, para supuestamente proteger sus establecimientos.



"Cali está en manos de la delincuencia. Me ha llegado un comunicado que se le repartió a más de 40 comerciantes de La Casona", dijo el concejal, y leyó el panfleto que decía: "De parte del Frente Carretera de la Organización Revolucionarios de Colombia, solicitamos un aporte del 10 % de las ganancias en la semana o mensual o cada 15 días".



De igual forma, este grupo advierte a los comerciantes que serán declarados objetivo militar, si le pagan a otra organización.



En el comunicado dejaron por escrito dos números para comunicarse con ellos y definir el monto a pagar.



"Yo llamé y me contestaron y luego me enviaron mensajes diciendo que eran del ELN, que me pedían un aporte para la organización, ya sea en munición o en efectivo para abastecer su núcleo", describió el concejal, y agregó, "que si me interesaba podía ir a Zabaletas, kilómetro 27, a una reunión o podía enviar a un delegado, y si tenía problemas con robos, ellos estaban para servir", describió el concejal.

Me llegó un comunicado que se le repartió a más de 40 comerciantes del sector de La Casona que pide aportes a un grupo al margen de la ley.#Seguridad #CaliCo pic.twitter.com/XdMdGGogYB — Fernando Tamayo O. (@FerTamayoficial) March 3, 2022

El concejal hizo un llamado a las autoridades para que estas situaciones no se sigan presentando. "En Cali no podemos seguir en esta tónica de desgobierno, hay sectores que están en manos de la delincuencia y vedados para la autoridad. No puede seguir esta situación donde el ciudadano se siente vulnerado y los dueños del territorio parecen los bandidos", concluyó Tamayo.